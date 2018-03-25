В храмах не протолкнуться: католики Беларуси отмечают Вербное воскресенье

Католики отмечают Вход Господень в Иерусалим . Этот день называют Пальмовым или Вербным воскресеньем. Он предваряет самую строгую неделю поста — Страстную седмицу. В Беларуси сегодня сотни верующих пришли в храмы на торжественную службу. За происходящим наблюдала корреспондент «МИР 24» Анна Данилюк.

Том Круз туда же Церкви, секты и их последователи } Главное богослужение прошло в Архикафедральном соборе Святого Имени Девы Марии в центре Минска . Торжественную мессу провел митрополит Тадеуш Кондрусевич.

Символ праздника — верба, украшенная лентами. Ветви продают возле собора. Сотни верующих выстраиваются в ряды, чтобы освятить их. У белорусских католиков также сложилась традиция вспоминать события из жизни Христа меньше чем за неделю до его распятия.

«Нужно сегодня спросить самого себя: к какой группе людей я отношусь? К тем, которые прославляют господа или к тем, которые говорят: «на крест его!» Потому что когда я грешу, я говорю: «на крест его!» Или может быть я хамелеончик такой небольшой: да, сегодня, Господи, все хорошо, я аплодирую тебе, но завтра все не хорошо, нет «на крест тебя!», — сказал митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич.

Священники одеты в красном облачении, оно символизирует мученическую смерть Спасителя. В начале службы в несколько голосов читают отрывок из писания о Страстях Христовых. Верующих так много, что в собор не зайти: люди молятся и на улице.

«Я прошу Бога о мире, о спокойствии, чтобы в моей семье было все хорошо. Чтобы у всех людей было меньше проблем, больше радости, больше счастья» — рассказал прихожанин Сергей Упольников.

«Папе, маме, дедушке и бабушке здоровья, счастья…», — поделилась пожеланиями молодая Агния Лыкова.

Освященные ветви вербы по христианской традиции нужно хранить весь год. Вербное воскресенье открывает страстную седмицу, неделю строгого поста перед главным христианским праздником — Пасхой.

Католическую Пасху в этом году верующие отпразднуют первого апреля, на неделю раньше, чем православные.

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