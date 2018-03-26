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Шестая неделя Великого поста: особенности и правила
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Шестая неделя Великого поста: особенности и правила 

Вечерняя Москва 53 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Последняя перед Страстной неделей поста седмица (семидница) называется седмицей Ваий. Вайя — это в переводе с греческого «ветка».
Название, соответственно, относит нас к самому главному событию, которое отмечено в православном календаре как Вход Господень в Иерусалим. Как мы помним, ветвями пальмы встречали Христа в Иерусалиме — их бросали ему под ноги, встречая его как Царя. На Руси же за неимением пальм встречали праздник веточками вербы — первыми зацветающими по весне. Ветви вербы, как и ветви пальм, принято освящать.
Предпоследняя неделя завершится Лазаревой субботой, после которой придет и Вербное (Пальмовое) воскресенье. Ее католики и лютеране уже встретили — на неделю раньше православных христиан. Так что для россиян вся эта неделя посвящена подготовке к этому празднику — уже в понедельник в церквях начнут читать тропари и стихиры, посвященные ему.
В пятницу вечером в храмах совершается великое повечерие: оно готовит людей к Лазаревой субботе. В этот день Христос явил миру чудо воскрешения. Сделал он это для того, чтобы показать всем, что возможно и всеобщее воскресение — в день Страшного Суда. В Лазареву субботу в храмах служится Литургия святителя Иоанна Златоуста. Два эти дня — Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим — подводят христиан к порогу Страстной седмицы. Она уже не является частью поста, но строга в смысле пищи и приближает нас к Воскресению Христову, Пасхе.
На шестой неделе Великого поста можно есть овощи и фрукты, крупы. Как и прежде, не разрешены продукты животного происхождения. Монахи не употребляют и масла, но для мирян делаются послабления, в Лазареву субботу разрешается есть икру, а в честь праздника Входа Господня и Иерусалим — рыбу.
Чтобы не запутаться в правилах, ознакомьтесь с календарем питания на шестой неделе поста:
В понедельник — сухоядение: разрешено употребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов; Во вторник — вареная растительная пища без масла (для строго постящихся — раз в день, около 15:00); В среду — сухоядение: употребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов; В четверг — вареная растительная пища без масла, с той же оговоркой, что и во вторник. В пятницу — сухоядение: разрешено употребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов. В субботу — два раза в день вареная пища с добавлением растительного масла. Разрешается рыбная икра и немного вина. В воскресенье — два раза в день разрешается употреблять рыбу.
Самое главное — настроить себя в конце недели на вхождение в страстную седмицу. Тем, кто постится впервые и засомневался вдруг в своих силах, советуют посещать храмы чаще, а потом еще попросить благословения — и все трудности будут пройдены и преодолены.
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