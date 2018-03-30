Когда Вербное воскресенье? 

Когда в 2018 году православные христиане отмечают Вербное воскресенье? Когда и где можно освятить вербы?
Вербное воскресенье в 2018 году выпадает на 1 апреля. Великий пост еще не завершен. В этот день православным разрешается кушать постные блюда, а также рыбу и пригубить красного вина. Ну а главным символом этого дня становится веточка вербы.
Этот праздник установлен в память тожественного входа Иисуса в Иерусалим. Иисус въехал в город на осле по тогдашней традиции. Так было принято въезжать победителям и правителям. Народ его встречал радостными приветствиями и взмахами пальмовых ветвей.
Верба, которой в северных регионах заменили пальмовые ветви, является первым растением, которое выпускает почки и знаменует весну.
В Вербное воскресенье принято освещать вербы и приносить их в дом. Растения должны стоять до следующего года.
После Вербного воскресенья начинается крайняя неделя Великого поста — Страстная седмица.
Освятить вербы можно как накануне воскресенья, то есть в субботу вечером, так и в сам праздник. 31 марта в 17:00 в храмах начинается вечернее богослужение. Уже тогда можно принести в храм вербу. И 1 апреля в Воскресенском кафедральном соборе Ханты-Мансийска в 9:00 пройдет Божественная литургия.