Ещё
Когда Вербное воскресенье?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Когда Вербное воскресенье? 

АиФ Югра 45 минут назад
Фото: АиФ Югра
Когда в 2018 году православные христиане отмечают Вербное воскресенье? Когда и где можно освятить вербы?
Вербное воскресенье в 2018 году выпадает на 1 апреля. Великий пост еще не завершен. В этот день православным разрешается кушать постные блюда, а также рыбу и пригубить красного вина. Ну а главным символом этого дня становится веточка вербы.
Этот праздник установлен в память тожественного входа Иисуса в Иерусалим. Иисус въехал в город на осле по тогдашней традиции. Так было принято въезжать победителям и правителям. Народ его встречал радостными приветствиями и взмахами пальмовых ветвей.
Верба, которой в северных регионах заменили пальмовые ветви, является первым растением, которое выпускает почки и знаменует весну.
В Вербное воскресенье принято освещать вербы и приносить их в дом. Растения должны стоять до следующего года.
После Вербного воскресенья начинается крайняя неделя Великого поста — Страстная седмица.
Освятить вербы можно как накануне воскресенья, то есть в субботу вечером, так и в сам праздник. 31 марта в 17:00 в храмах начинается вечернее богослужение. Уже тогда можно принести в храм вербу. И 1 апреля в Воскресенском кафедральном соборе Ханты-Мансийска в 9:00 пройдет Божественная литургия.
АиФ Югра: последние новости
В югорских торговых центрах выявляют нарушения противопожарных правил В УрФО стартовал проект «Лидеры корпоративной благотворительности» В музее под открытом небом «Торум Маа» прошёл день открытых дверей
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию464
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ272
Тело Мавроди оказалось никому не нужно72
В Крыму высмеяли заявление Киева анекдотом80
Минобороны показало испытания «Сармата»82
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
02:46
30-летняя Ирина Муравьева сыграла школьницу
Шоу-бизнес
00:25
В Плесецке запустили «Сармат»
Оружие Армия
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
00:24
В Таиланде автобус загорелся на ходу
Происшествия Автоспорт/Мотоспорт
03:32
США высылают торгпреда России
В мире США
01:22
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение