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Жителям Кунгура вернули деньги, внесённые ими по «двойным» платёжкам
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Жителям Кунгура вернули деньги, внесённые ими по «двойным» платёжкам 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Жителям семи домов в Кунгурском районе с помощью прокуратуры удалось добиться возврата 120 тысяч рублей, незаконно полученных от них управляющими компаниями с помощью «двойных» платёжек.
В Прокуратуре Пермского края сообщили, что провели анализ ситуации за год с незаконными счетами на оплату коммунальных услуг. Проверяли состояние законности в жилищно-коммунальной сфере в вопросах защиты прав граждан. За год в ведомство поступили данные о 29 подобных фактах, о которых сообщали сами собственники жилья и из Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края.
«За период с ноября 2017 года по март 2018 года количество жилых многоквартирных домов, гражданам которых поступают «двойные» квитанции снизилось с 29 до двух», — сообщили в прокуратуре Пермского края.
Сократить число таких случаев удалось благодаря тому, что управляющие компании переходят на «прямые» расчеты с ресурсоснабжающими компаниями за поставленные коммунальные услуги. Кроме того, дала эффект качественная работа районных органов прокуратуры.
В некоторых ситуациях с «двойными» платёжками удалось справиться, только обратившись в суд. Так, прокурор Свердловского района Перми обращался в суд с исковым заявлением к ООО «Управляющей компании „Загарье“. Надзорное ведомство просило суд возложить на предприятие обязанность прекратить производить начисление платы за жилищно-коммунальные услуги жителям жилого многоквартирного дома 26 на улице Полазненской.
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