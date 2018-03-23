Жителям Кунгура вернули деньги, внесённые ими по «двойным» платёжкам

Жителям семи домов в Кунгурском районе с помощью прокуратуры удалось добиться возврата 120 тысяч рублей, незаконно полученных от них управляющими компаниями с помощью «двойных» платёжек.

В Прокуратуре Пермского края сообщили, что провели анализ ситуации за год с незаконными счетами на оплату коммунальных услуг. Проверяли состояние законности в жилищно-коммунальной сфере в вопросах защиты прав граждан. За год в ведомство поступили данные о 29 подобных фактах, о которых сообщали сами собственники жилья и из Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края.

«За период с ноября 2017 года по март 2018 года количество жилых многоквартирных домов, гражданам которых поступают «двойные» квитанции снизилось с 29 до двух», — сообщили в прокуратуре Пермского края.

Сократить число таких случаев удалось благодаря тому, что управляющие компании переходят на «прямые» расчеты с ресурсоснабжающими компаниями за поставленные коммунальные услуги. Кроме того, дала эффект качественная работа районных органов прокуратуры.