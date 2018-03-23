Из-за обильного снегопада в Пензе объявлена «санитарная пятница» 

В пятницу, 23 марта, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел очередное оперативное совещание. По данным пресс-службы мэрии, участие в пятничной планерке приняли первый заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков, заместитель по городскому хозяйству Юрий Ильин, главы администраций районов, заместитель начальника управления ГОЧС по городу Пензе Александр Дерябин и другие ответственные лица.
Мэр Пензы Виктор Кувайцев в связи со сложившимися погодными условиями — на областной центр обрушились обильные снегопады — поручил главам районных администраций организовать на подведомственных им территориях «санитарную пятницу».
Градоначальник также подчеркнул, что необходимо обратиться к местным управляющим компаниям и руководителям предприятий и организаций всех форм собственности с просьбой очистить от снега прилегающие и дворовые территории.
«Погодные условия благоприятствуют образованию сосулек на крышах домов. Необходимо принять меры для ликвидации ледяных наростов, обратив особое внимание на места, где сход снега с крыш может создать угрозу безопасности населения», — распорядился Виктор Кувайцев.