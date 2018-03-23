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В районе Волоколамска вновь пожаловались на запах с полигона «Ядрово»
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В районе Волоколамска вновь пожаловались на запах с полигона «Ядрово» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВОЛОКОЛАМСК, 23 мар — РИА Новости. В подмосковном Волоколамске не ощущается запах от полигона «Ядрово», но он чувствуется на подъезде к городу, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
На территории «Ядрово» введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
По последним данным регионального Минздрава, 21 марта в Волоколамскую больницу обратилось 77 детей, шестеро госпитализированы, на следующий день — обратились 68 детей, никто не госпитализирован.
Как передает корреспондент РИА Новости, в городе запах не ощущается, но отчетливо чувствуется на въезде в Волоколамск, где находится съезд на полигон.
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