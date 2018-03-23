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Третья очередь завода алюминиевых профилей откроется в Ингушетии к 2020 году
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Третья очередь завода алюминиевых профилей откроется в Ингушетии к 2020 году 

ТАСС 1 час назад
МАГАС, 23 марта. /ТАСС/. Третью очередь завода по производству алюминиевых профилей «РИАК» в Ингушетии запустят в 2019-2020 годах. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Корпорации развития Ингушетии Жамлаил Бузуртанов.
Завод «РИАК» основали в 2011 году, он находится в Назрани и специализируется на производстве экструзионных профилей из алюминиевых сплавов. Сообщалось, что вторая очередь завода, которая откроется в селе Али-Юрт Назрановского района республики, позволит удвоить объем производства — с 3,3 до 6,6 тыс. тонн в год.
"На сегодняшний день строительство завода (второй очереди — прим. ТАСС) практически завершено, по плану оно должно завершиться до конца марта месяца 2018 года, а его открытие запланировано на начало апреля, — сказал Бузуртанов. — Третья очередь мощностей планируется к запуску в 2019-2020 годах для производства полуфабрикатов из вторичного сырья для собственных нужд и товарного производства".
По его словам, предприятие с каждым годом увеличивает объемы выпускаемой продукции, большая ее часть поставляется в Москву, Подмосковье, Сибирь, а также практически по всему Северному Кавказу. В дальнейшем планируется открыть предприятие по производству алюминиевых сплавов «РИАЛ», которое станет основным поставщиком сырья для завода «РИАК».
"Реализация проекта в целом оказывает положительное влияние на регион. 118 вновь созданных рабочих мест будет создано при выходе на проектную мощность, в том числе количество создаваемых высокопроизводительных рабочих мест — 21. Месячный фонд оплаты труда составит 2,72 млн рублей, средняя заработная плата — 18 тыс. руб., что выше средней заработной платы по республике", — отметил Бузуртанов.
Ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетных фондов составят 12,2 млн рублей, отметил он.
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