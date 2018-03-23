Троллейбусы и автобусы Екатеринбурга изменят курс в день сноса телебашни

В утренние часы.

24 марта в Екатеринбурге на время демонтажа недостроенной телебашни изменится схема движения общественного транспорта.

Как сообщили «Уралинформбюро» в Муниципальном объединении автобусных предприятий, с 08.00 до 10.00 автобус 18-го маршрута будет следовать от УрФУ до остановки «Сахарова» по Декабристов, Белинского, Куйбышева, 8 Марта и Большакова. Автобус 17-го маршрута проедет от Синих Камней до Зоологической по Декабристов, Белинского, Куйбышева и 8 Марта.

Для удобства пассажиров будет введена временная автобусная остановка «Декабристов» на Белинского и "Академия при президенте России" на 8 Марта. На остановках «Белинского», «Чапаева» и «Музей Бажова» транспорт останавливаться не будет.

Также изменят курс троллейбусы маршрутов №№1, 5, 6, 9, 11, 14, 15. С 08.00 до 10.00 они будут двигаться следующим образом:

Вокзал — Центральная гостиница

Химмаш — Октябрьское депо

Коммунистическая — Центральная гостиница

Академическая — Центральная гостиница

Химмаш — Октябрьское депо

Вокзал — Центральная гостиница

Алвис — Октябрьское депо

Стоит на ст. Академгородок

Ботаническая — Октябрьское депо

Гост. Свердловск — Центральная гостиница

Как изменятся курсы проходящих мимо башни «частников», уточняется.