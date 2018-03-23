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Троллейбусы и автобусы Екатеринбурга изменят курс в день сноса телебашни
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Троллейбусы и автобусы Екатеринбурга изменят курс в день сноса телебашни 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В утренние часы.
24 марта в Екатеринбурге на время демонтажа недостроенной телебашни изменится схема движения общественного транспорта.
Как сообщили «Уралинформбюро» в Муниципальном объединении автобусных предприятий, с 08.00 до 10.00 автобус 18-го маршрута будет следовать от УрФУ до остановки «Сахарова» по Декабристов, Белинского, Куйбышева, 8 Марта и Большакова. Автобус 17-го маршрута проедет от Синих Камней до Зоологической по Декабристов, Белинского, Куйбышева и 8 Марта.
Для удобства пассажиров будет введена временная автобусная остановка «Декабристов» на Белинского и "Академия при президенте России" на 8 Марта. На остановках «Белинского», «Чапаева» и «Музей Бажова» транспорт останавливаться не будет.
Также изменят курс троллейбусы маршрутов №№1, 5, 6, 9, 11, 14, 15. С 08.00 до 10.00 они будут двигаться следующим образом:
Вокзал — Центральная гостиница
Химмаш — Октябрьское депо
Коммунистическая — Центральная гостиница
Академическая — Центральная гостиница
Химмаш — Октябрьское депо
Вокзал — Центральная гостиница
Алвис — Октябрьское депо
Гост. Свердловск — Центральная гостиница
Стоит на ст. Академгородок
Ботаническая — Октябрьское депо
Гост. Свердловск — Центральная гостиница
Как изменятся курсы проходящих мимо башни «частников», уточняется.
Снос телебашни запланирован на 24 марта. По имеющимся сведениям, демонтаж объекта будет произведен в 09.00. В это время будет остановлено движение поездов метрополитена через станции Геологическая, Чкаловская и Ботаническая. Горожанам рекомендовали на время взрыва не проходить в квадрат улиц 8 Марта, Куйбышева, Розы Люксембург, Декабристов.
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