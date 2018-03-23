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Казанцев просят отказаться от электричества в субботу вечером
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Казанцев просят отказаться от электричества в субботу вечером 

Казанский Портал 2 часа назад
Минэкологии Татарстана призывает всех отказаться от электричества в субботу, 24 марта. Только на час — с 20:30 до 21:30.
В этот день пройдет ежегодная экоакция «Час Земли». Смысл акции в том, чтобы привлечь внимание людей к проблеме загрязнения окружающей среды. Выключая свет, человек демонстрирует свое неравнодушие к будущему планеты.
Завтра вечером подсветки лишатся Казанский кремль, Ратуша, здания министерств, ведомств и администраций районов Казани.
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