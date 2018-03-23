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В общежитии на Петергофском шоссе в Петербурге обнаружены 32 нелегальных мигранта
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В общежитии на Петергофском шоссе в Петербурге обнаружены 32 нелегальных мигранта 

Интересант 2 часа назад
Общежитие на Петергофском шоссе, 73 в Санкт-Петербурге подверглось полицейской проверке на предмет нарушений иностранными гражданами миграционного законодательства РФ. Среди 95 гастарбайтеров из республик Средней Азии, живущих по этому адресу, 32 находились на российской территории незаконно.
Составлены протоколы по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации»), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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