Ещё
Самарский филиал ПГК нарастил погрузку в крытых вагонах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова

Самарский филиал ПГК нарастил погрузку в крытых вагонах 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
«Положительной динамике способствовали выгодная тарифная политика, адресная работа специалистов коммерческого центра с грузовладельцами, а также своевременное обеспечение заявок грузоотправителей на перевозку грузов», — прокомментировал директор филиала Алексей Коренко.
Основную номенклатуру грузов составили сахар, строительные грузы и огнеупоры, а также лесные грузы. Их прирост к уровню прошлого года составил от 32 до 59 процентов.
Грузы следовали со станций Куйбышевской железной дороги преимущественно в направлении Урала и Сибири, а также в Казахстан, Белоруссию, Азербайджан и другие страны ближнего и дальнего зарубежья через порты Черного и Балтийского морей.
Волга Ньюс: последние новости
Банк "Солидарность" подал иски о банкротстве против Алексея Титова и еще троих бизнесменов Вадим Ткачев: "В Самарской области будет создана опергруппа по борьбе с браконьерами" Самарцы могут попасть на матчи Мундиаля, не покупая билет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре74
Умер известный шансонье18
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова20
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»19
В России признали бессилие перед США1888
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
02:45
Волочкову раскритиковали за неудачную пластику груди
Шоу-бизнес
00:59
Собянин открыл Московский культурный форум
Новости Москвы
01:12
Коллега рассказала о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
04:02
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
03:49
США начали стальную войну
Экономика
00:32
Московский культурный форум стартует в столице
Новости Москвы
00:30
Расписание МЖД на Белорусском направлении изменится
Новости Москвы Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение