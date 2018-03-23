Самарский филиал ПГК нарастил погрузку в крытых вагонах 

«Положительной динамике способствовали выгодная тарифная политика, адресная работа специалистов коммерческого центра с грузовладельцами, а также своевременное обеспечение заявок грузоотправителей на перевозку грузов», — прокомментировал директор филиала Алексей Коренко.
Основную номенклатуру грузов составили сахар, строительные грузы и огнеупоры, а также лесные грузы. Их прирост к уровню прошлого года составил от 32 до 59 процентов.
Грузы следовали со станций Куйбышевской железной дороги преимущественно в направлении Урала и Сибири, а также в Казахстан, Белоруссию, Азербайджан и другие страны ближнего и дальнего зарубежья через порты Черного и Балтийского морей.