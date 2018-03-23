Дима Билан объяснил причину своей худобы

Почти под каждым новым снимком артиста Димы Билана поклонники выражают беспокойство о его здоровье. Певец сильно похудел — до 69 килограммов. Некоторое время назад он рассказал, что страдает от гастрита, к тому же у него обнаружили несколько грыж позвоночника. При этом артист не торопится набирать вес и по-прежнему выглядит довольно худым.

Из-за изможденного внешнего вида певца в Сети то и дело появляются слухи о том, что Дима скрывает от общественности какой-то страшный диагноз. Недавно Билан решил пресечь подобные слухи о объяснил, почему так выглядит. Сам певец не считает свой вид болезненным и говорит о том, что на данный момент комфортно чувствует себя в своем теле.

«Поскольку считаю, что качать все тело занятие, лично для меня, не совсем нужное, как для вокалиста, и даже местами вредное, потому как забирает необходимые кислородно-дыхательные объемы у диафрагмы, и вообще, я люблю быть жилистым, а вот повисеть с дороги и подтянуться пару десятков раз — можно и нужно!" — заявил Билан.

Напомним, что недавно артист поставил на место недоброжелателей. За последнее время у певца появилось много недоброжелателей, которые критикуют его внешность, но Дима нашел, что ответить на злые комментарии.

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