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Билан объяснил причину своего похудения
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Билан объяснил причину своего похудения 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Долгое время поклонники Димы Билана волновались за его здоровье: часто в комментариях в соцсетях они отмечали, что он сильно похудел. Певец объяснил резкую потерю веса.
Певец Дима Билан рассказал поклонникам, что не считает нужным наращивать мышцы, предпочитает быть жилистым.
«Поскольку считаю, что качать все тело занятие, лично для меня, не совсем нужное, как для вокалиста, и даже местами вредное, потому как забирает необходимые кислородно-дыхательные объемы у диафрагмы, и вообще, я люблю быть жилистым, а вот повисеть с дороги и подтянуться пару десятков раз — можно и нужно!», — отметил музыкант в Instagram.
Однако не все пользователи поддержали желание Билана быть худым:
«Для вокалиста первое очередь голос, но первое впечатление— это внешность. Сначала глазами, а потом ушами», — считает kholida3455.
«Занятия спортом дают необходимый прилив сил, хорошее настроение и свежий вид. Да и немного рельефа никогда не помешают. Сама пою и занимаюсь спортом одно другому не мешает. Люблю Диму как вокалиста, но это лентяйство чистой воды», — отметила irinaa9685.
«Я после нескольких концертов подряд вижу, как щеки исчезают — вот просто до слез жалко каждый раз…!», — пишет swet_lanna.
Ранее Дима Билан во время гастролей в Астрахани обнаружил двойника певицы и телеведущей Ольги Бузовой.
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