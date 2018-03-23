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Китайский представитель призывает помочь Африке укрепить ее потенциал в обеспечении мира и безопасности
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Китайский представитель призывает помочь Африке укрепить ее потенциал в обеспечении мира и безопасности 

ИА Синьхуа 2 часа назад
ООН, 22 марта /Синьхуа/ — Постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй в четверг призвал международное сообщество помочь Африке укрепить ее потенциал в обеспечении мира и безопасности.
С соответствующим заявлением китайский представитель выступил на открытом заседании СБ ООН по пункту повестки дня «Мир и безопасность в Африке: район бассейна озера Чад».
Ма Чжаосюй призвал международное сообщество поддержать контртеррористические усилия Африки, а также на основе уважения суверенитета и воли заинтересованных сторон предоставить адресную помощь в сфере технологий, подготовки кадров, оборудования, логистики и финансов.
В то же время он призвал международное сообщество обратить внимание на коренные причины конфликтов в Африке и приложить усилия для содействия социально-экономическому развитию в африканских странах, включая страны в районе бассейна озера Чад, чтобы тем самым устранить благоприятные условия для конфликтов и экстремизма.
Китайский дипломат подчеркнул важность того, чтобы региональные и субрегиональные организации в полной мере сыграли свою роль в предотвращении конфликтов, антикризисном управлении и постконфликтном восстановлении. По его словам, Китай будет и дальше предоставлять помощь Африке. —0—
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