Китайский представитель призывает помочь Африке укрепить ее потенциал в обеспечении мира и безопасности

ООН , 22 марта / Синьхуа / — Постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй в четверг призвал международное сообщество помочь Африке укрепить ее потенциал в обеспечении мира и безопасности.

С соответствующим заявлением китайский представитель выступил на открытом заседании СБ ООН по пункту повестки дня «Мир и безопасность в Африке: район бассейна озера Чад ».

Ма Чжаосюй призвал международное сообщество поддержать контртеррористические усилия Африки, а также на основе уважения суверенитета и воли заинтересованных сторон предоставить адресную помощь в сфере технологий, подготовки кадров, оборудования, логистики и финансов.

В то же время он призвал международное сообщество обратить внимание на коренные причины конфликтов в Африке и приложить усилия для содействия социально-экономическому развитию в африканских странах, включая страны в районе бассейна озера Чад, чтобы тем самым устранить благоприятные условия для конфликтов и экстремизма.

Китайский дипломат подчеркнул важность того, чтобы региональные и субрегиональные организации в полной мере сыграли свою роль в предотвращении конфликтов, антикризисном управлении и постконфликтном восстановлении. По его словам, Китай будет и дальше предоставлять помощь Африке. —0—