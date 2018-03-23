Доклад о работе правительства /16/

5. Активно осуществлять стратегию подъема села. Необходимо разрабатывать научно обоснованную стратегическую программу подъема села, совершенствовать системы и механизмы обеспечения интегрированного развития города и деревни. На основе реформ и инноваций наращивать новые драйверы развития села.

Развивать в аграрном секторе структурную реформу предложения. Содействовать инновационному развитию сельского, лесного и рыбного хозяйства, животноводства и семеноводства, ускоренными темпами создавать парки развития современного сельхозпроизводства и лидирующие зоны производства специфической сельхозпродукции. В контексте повышения качества необходимо стабилизировать и оптимизировать производство зерновых. Предстоит ускоренными темпами решать проблему излишков продовольственных резервов. Развивать отрасль по переработке сельхозпродукции. Планируется увеличить площадь высококлассных сельхозугодий более чем на 5,33 млн га, а площадь применения высокоэффективных водосберегающих технологий орошения — более чем на 1,33 млн га. Прилагаются усилия к взращиванию хозяйствующих субъектов нового типа, повышается научно-технический потенциал аграрного сектора, стимулируется полная механизация всех процессов сельскохозяйственного производства, улучшаются социализированные услуги, предоставляемые малым крестьянским хозяйствам. Будем поощрять и поддерживать возвратившихся в селотрудовых мигрантов, выпускников вузов и ПТУ, научно-технический персонал, демобилизованных военнослужащих, торгово-производственные предприятия и др. в развитии современного сельского хозяйства, в развитии новых форм и моделей хозяйственной деятельности на селе. Предполагается интенсивно развивать практику «Интернет плюс сельское хозяйство», разнообразить источники крестьянских доходов, стимулировать в сельской местности интегрированное развитие первичного, вторичного и третичного секторов экономики.

Всесторонне углублять реформы на селе. Будет претворен в жизнь порядок продления земельного подряда еще на 30 лет по истечении его второго срока. Будет прорабатываться вопрос реформы по разграничению права собственности на земельный участок под жилье, права получения такого участка и права пользования им. Предстоит улучшить порядок обеспечения баланса реквизированных и компенсационных пахотных земель, создать механизм межпровинциального перераспределения квот на увеличение площади пашни и остаточных земельных квот, образующихся в связи с реализацией политики увязки увеличения площади земельных участков под строительство в городе с ее уменьшением на селе. Все доходы от продажи квот будут целиком идти на интенсивную ликвидацию бедности и на поддержку подъема села. Планируется углублять реформу, связанную с закупками и резервированием зерна, реформы системы коллективной имущественной собственности и системы коллективной собственности на лесные угодья, реформу лесных территорий, находящихся в государственной собственности, и государственных лесхозов, а также реформу в области освоения целинных и залежных земель, реформу системы снабженческо-сбытовых кооперативов и т.п., придавая таким образом сельскому хозяйству и селу новый импульс и энергию.

Стимулировать всестороннее развитие различных сфер деятельности на селе. В частности, планируется совершенствовать сельскую систему общественных услуг в сфере медобслуживания, образования, культуры и т.д., улучшить инфраструктуру в сфере водо— и электроснабжения, информатики и т.п., построить или реконструировать сельские автодороги общей протяженностью 200 тыс. км. Предстоит реализовать трехлетний план действий по упорядочению жилой среды в сельской местности, провести «революцию отхожих мест», активнее заниматься сбором и утилизацией мусора. Следует способствовать изменению устаревших обычаев на селе. Совершенствовать систему сельского управления на основе самоуправления, управления на основе закона и нравственных норм. Интенсивно готовить кадры, ориентируясь на подъем села. Мы должны неизменно идти по пути подъема социалистического села с китайской спецификой, ускорить модернизацию сельского хозяйства и села.

6. По-деловому стимулировать реализацию стратегии согласованного развития регионов. Необходимо совершенствовать политику регионального развития, ускорять процесс обеспечения равного доступа к основным видам общественных услуг, постепенно сокращать разрыв в развитии города и села и в развитии регионов, полностью выявлять сравнительные преимущества и потенциал развития разных регионов.

Создать новую архитектонику развития регионов. Будет усилена поддержка реформ и развития бывших революционных опорных баз, национальных, окраинных и бедных районов. Необходимо продвигать интегрированное развитие региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй с акцентом на освобождение Пекина от нецелесообразных для столицы функций. На высоком стартовом уровне планировать и по высоким стандартам строить новый район Сюнъань. Отдавая приоритет защите экологии и придерживаясь курса на зеленое развитие, стимулировать развитие экономического пояса вдоль Янцзы. Обнародование и претворение в жизнь Основных положений программы развития региона «Большого залива» Гуандун-Сянган-Аомэнь позволит всесторонне стимулировать взаимовыгодное сотрудничество между внутренними районами страны с Сянганом и Аомэнем. Разработать новые руководящие указания по масштабному освоению западной части Китая , претворять в жизнь государственные меры, направленные на возрождение старых промышленных баз на Северо-Востоке и в других районах страны, продолжать стимулировать подъем центральной части Китая, оказывать поддержку восточному региону в осуществлении опережающего развития. Следует усиливать поддержку ресурсозависимых районов в трансформации модели экономического развития. Наращивать динамику развития «морской экономики», решительно защищать национальные интересы Китая в Мировом океане.

Повышать качество урбанизации нового типа. В текущем году планируется прописать в городах еще примерно 13 млн человек, ускорить процесс перевода мигрирующего сельского населения в состав городского. В контексте улучшения планирования городов следует отдавать приоритет развитию общественного транспорта, улучшать инфраструктуру удобного для населения сервиса, включая продуктовые рынки, автостоянки и т.п., динамичнее развивать объекты инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Планомерно реконструировать «внутригородские деревни», старые ветхие микрорайоны, совершенствовать обслуживающую инфраструктуру, поощрять дополнительный монтаж лифтов в микрорайонах, имеющих для этого необходимые условия. Активизировать строительство объектов дождевой канализации, комплексных подземных коммуникаций, городов, устроенных по принципу «морской губки», и т.д. В центре внимания урбанизации нового типа — человек. Необходимо повышать уровень дифференциации при предоставлении услуг и уровень персонализации в управлении, чтобы каждый человек имел равные возможности развития, чтобы жизнь людей стала комфортнее и спокойнее. /следует/