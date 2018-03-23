Доклад о работе правительства /18/

Закрепить восходящий тренд развития внешней торговли при поддержании ее стабильности. Будет расширен охват страхованием экспортных кредитов. Суммарное время таможенного оформления сократится еще на треть. Предстоит улучшить механизм развития торговли услугами. Культивировать новые виды и новые модели торговой деятельности. Содействовать ступенчатому перемещению давальческой торговли в центральный и западный регионы страны. Активно увеличивать импорт, на высоком уровне провести первую Китайскую международную выставку импортной продукции. Снизить ввозные пошлины на автомобили, на часть потребительских товаров для бытовых нужд и другие товары. Мы готовы придать большую открытость китайскому рынку, чтобы простимулировать модернизацию производств, обеспечить сбалансированное развитие торговли, и тем самым дать потребителям больше возможностей выбора.

Стимулировать либерализацию и упрощение процедур в области торговли и инвестиций. Китай будет настойчиво и последовательно содействовать экономической глобализации, отстаивать свободную торговлю. Мы готовы вместе с заинтересованными сторонами продвинуть процесс многосторонних торговых переговоров, досрочно завершить переговоры по соглашению о региональном всестороннем экономическом партнерстве, ускоренными темпами продвигать строительство зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе и формирование Восточноазиатского экономического сообщества. Китай выступает за разрешение торговых споров путем равноправных консультаций, против торгового протекционизма, он будет решительно защищать свои законные права и интересы.

9. Улучшать социальные гарантии и повышать уровень благосостояния населения. В контексте развития необходимо эффективнее заниматься реальными делами, приносящими народу пользу, эффективнее решать сложные проблемы в социальной сфере, надежно обеспечивать базовые социальные гарантии, непрерывно укреплять у народа чувство обретения, ощущение счастья и безопасности.

Сосредоточить силы на содействии трудоустройству и предпринимательству. Необходимо интенсивнее предоставлять всесторонние общественные услуги в сфере трудоустройства, развертывать широкомасштабную профессионально-квалификационную подготовку, посредством внедрения практики «Интернет плюс» развивать новые формы занятости. В текущем году численность выпускников вузов превысит 8,2 млн человек и достигнет нового исторического уровня, необходимо способствовать расширению каналов их трудоустройства, поддерживать предпринимательскую деятельность, используя ее роль в увеличении занятости. Необходимо действенно наладить обустройство и социальное обеспечение демобилизованных военнослужащих, а также управленческую работу в этой сфере. Наращивать помощь инвалидам и другим категориям лиц, испытывающим трудности в поиске работы. Следует расширять трудоустройство мигрантов, приехавших в город из села, полностью решить проблему задержки заработной платы. Предстоит оздоровить механизм консультаций в сфере трудовых отношений, искоренить дискриминацию по половому признаку и социальному статусу, чтобы обеспечение равных возможностей трудоустройства и более полной занятости населения стало заметным признаком китайского развития.

Последовательно повышать уровень доходов населения. Следует продолжать повышать размер базовых пенсий по старости для пенсионеров и базовой части пенсий по старости для сельских и неработающих городских жителей. Разумно регулировать минимальный размер заработной платы. Совершенствовать порядок оплаты труда и дотаций в государственных органах и прочих бюджетных учреждениях, отдавая приоритет работающим в тяжелых условиях или на особых позициях. Наряду с повышением необлагаемого подоходным налогом минимума для физических лиц, при расчете подоходного налога будут вычитаться расходы на образование детей, на лечение серьезных заболеваний и т.д., таким образом в разумной степени снизить налоговую нагрузку, и стимулировать народные массы своим трудом увеличить собственные доходы и стремиться к обеспеченной жизни.

Необходимо развивать качественное образование, базирующееся на принципе справедливости. Стимулируя интегрированное развитие обязательного образования в городе и на селе, при планировании расходов на образование следует по-прежнему отдавать приоритет нуждающимся районам и слабым звеньям. Необходимо предпринять конкретные меры для уменьшения численности сельских школьников, вынужденных оставить учебу, форсировать решение проблемы чрезмерного количества учащихся в классах городских школ, приложить усилия к решению проблемы чрезмерной внеклассной нагрузки у школьников. Дети — это будущее нации, надежда семьи. Следует расширять источники предоставления дошкольных воспитательных услуг, проявлять заботу о воспитателях детского сада и уделять больше внимания их подготовке. Необходимо применять Интернет и другие информационные технологии для усиления контроля за процессом воспитания детей в дошкольных учебных заведениях, чтобы на деле обеспечить спокойствие родителей. Активно развивая профессиональное образование, поощрять общественные силы к созданию учреждений профессионального образования, нормировать деятельность в этой сфере. Продвигать работу по распространению полного среднего образования. Оптимизировать структуру высшего образования с ориентацией на удовлетворение нужд социально-экономического развития, динамичнее создавать первоклассные вузы мирового уровня и развитие передовых академических дисциплин, поддерживать создание вузов высокого уровня с уникальной спецификой в центральных и западных районах страны. Продолжать реализовывать целевые программы приема в вузы абитуриентов из сельских и бедных районов. Следует развивать образование среди национальных меньшинств, специальное образование, дальнейшее и сетевое образование. Содействовать подготовке большого контингента педагогов, повышать их нравственный и этический уровень. Необходимо форсировать модернизацию образования, развивать образование так, чтобы народ был доволен, чтобы у каждого человека были равные возможности с помощью образования изменить свою судьбу и осуществить мечту своей жизни. /следует/