Руфер, просидевший 9 часов на башне: «Мы недооценили охрану и остались без еды и тёплых вещей»

Одного из трёх руферов, которые сегодня прорвались через охрану в телебашню и залезли наверх, зовут Владимир . Молодой человек просидел на вершине вышки над городом почти 9 часов — штурм башни начался в 4:45 утра, а слезли вниз ребята только в 14:30.

Мы весь день вели онлайн-репортаж, рассказывая, что происходит с теми, кто попался охранникам, и теми, кто залез наверх. Но многое всё равно осталось за кадром. Владимир рассказал, как он и ещё два его товарища провели время наверху. Публикуем его монолог:

«Сначала планировалось поднять палатки и кучу снаряжения для более удобного нахождения на башне. Но потом всё пошло не по плану. Мы распределили груз по всем, но недооценили охрану — они сработали хорошо и задержали слишком много людей. Соответственно, с рюкзаками и оборудованием. В итоге мы остались почти с голыми руками — без еды и тёплых вещей.

Наверху был очень пронизывающий ветер, мы старались заходить внутрь, чтобы согреться, бегали, прыгали, отжимались. Слазили то вниз, то вверх, это тоже немного помогало. Мы сидели там без воды и еды. Когда стали прилетать коптеры, стало повеселее.

Всего над нами кружило четыре коптера, два из них покончили жизнь самоубийством. Один кружил вокруг нас, врезался в флаг и улетел внутрь башни. Когда мы лезли обратно, нашли его части, спустили с собой. А второй прилетел, когда мы стояли на внешней сетке. Он был меньше, чем тот, первый. Подлетел близко к ребятам, завис напротив них, а потом внезапно разогнался и со всей скорости полетел вперёд. Врезался в стену в полуметре от их голов. Это было очень смешно, хоть и опасно — он мог нас задеть. Такой коптер-самоубийца, которому надоело жить.

Слезали мы быстрее, чем залезли. Ушло меньше часа точно. Останавливались по пути, переводили дыхание, отдыхали, часто с кем-то созванивались. Много звонков поступало от друзей, журналистов, просто неравнодушных людей, которые предлагали помощь. Пока спускались, грели руки как могли. Под конец, конечно, всё сводило жутко».

Раньше ребята рассказывали нам, что у них всё пошло не по плану. Они хотели просидеть на башне до самого взрыва, требуя провести народный референдум о сохранении вышки. Их возмущало, что решение об этом принято без какого-либо обсуждения с жителями Екатеринбурга . Но наверху они оказались без тёплых вещей и еды, поэтому вынуждены были слезть вниз, когда окончательно продрогли.

Двоих руферов, в том числе Владимира, забрали в отдел полиции, где им вменяется мелкое хулиганство. Ещё один верхолаз попал в больницу — у него, предположительно, перелом пятки. Шестерых ребят, которых задержали утром, уже отпустили. Им выписали по 500 рублей штрафов.