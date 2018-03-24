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Екатеринбургу снесли башню: видеозапись взрыва и фото пострадавшего
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Екатеринбургу снесли башню: видеозапись взрыва и фото пострадавшего 

АиФ Урал 11 минут назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге снесли 230-метровую башню. Направленный взрыв уничтожил объект с большим шумом и клубами пыли. На видео от корреспондента «АиФ-Урал» видно, как на конструкции на высоте 70 метров происходит несколько взрывов, после чего башня оседает внутрь и частично валится на созданную подушку из грунта.
Клубы пыли распространяются на квартал в пределах оцепления, но осколки бетона летят дальше. Как передает наш корреспондент с места событий, в зону условного поражения попали несколько человек, один из которых получил ранение в ногу. Кусок бетона попал в него около пиццерии, что неподалеку от цирка. Интересно, что молодой человек с друзьями стоял за кольцом оцепления. Молодой человек обратился к медикам.
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области информацию не подтвердили, но и не опровергли. Об этом со ссылкой на пресс-аташе главка МВД Валерия Горелых сообщает URA.Ru. Мы, в свою очередь, имеем фотоподтверждение этого факта.
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