Активисты, «захватившие» башню в Екатеринбурге: мы замерзли, но еще держимся

На вершине башни по-прежнему остаются трое молодых людей. Планировалось, что на башню залезет 13 человек, но почти всех задержали. Также один экстремал спрыгнул с башни на парашюте.

Как стало известно во время онлайн-трансляции Е1, у молодых людей нет ни еды, ни воды, ни теплой одежды. У них было полное снаряжение, с которым они могли бы продержаться несколько дней, но все пошло не по плану. Отец одного из активистов рассказал, что все снаряжение забрали во время «прорыва». Активисты сообщают, что уже сильно замерзли, но спуститься сами еще в состоянии, но пока не планируют. Некоторые противники башни пытаются решить вопрос с поднятием наверх теплых вещей.

Внизу их ждет полиция и МЧС , подъехала скорая помощь. На оцепленную территорию заезжают дорогие иномарки, люди в них не дают никаких комментариев. На место зачем-то приехали эвакуаторы. Журналистов внутрь не пускают.

Напомним, что вчера прошла акция по защите башни: сотни людей «обняли» ее, прощаясь с объектом перед сносом.