На Ямале депутатам пригрозили потерей мандатов

Некоторые городские и районные депутаты не желают отчитываться о доходах. Об этом на заседании региональной антикоррупционной комиссии заявил Михаил Каган , заместитель губернатора ЯНАО

— Есть федеральный и региональный законы, и я призываю вас не просто донести это до депутатов, а заставить их соблюдать требования, — обратился он к руководителям местных администраций. — Мы никого не пугаем, у них действительно есть вероятность потерять мандат — уже имеются прецеденты. А еще они могут попасть в коррупционный реестр и потом очень долго трудоустраиваться где-нибудь на Чукотке. Но люди считают, что законодательство для них не писано, а мы продолжаем за ними ходить. Я лично три письма написал, уговаривал: «Коллеги, выполните закон!» Это не дело совсем. Разберитесь, уважаемые главы!

НАРУШИТЕЛЕЙ СТАЛО МЕНЬШЕ

Упомянутый реестр, напомним, будет включать данные о служащих, уволенных с государственных и муниципальных должностей в связи с утратой доверия — за коррупцию. Порядок его ведения разъясняется вышедшим в марте постановлением правительства страны. Округ готов пополнять список именами — на региональном уровне и в муниципалитетах назначат ответственных за предоставление сведений, рассказал Валерий Майфет, начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора ЯНАО.

По информации чиновника, в прошлом году за нарушения антикоррупционного законодательства на Ямале привлекли к дисциплинарной ответственности 35 служащих — значительно меньше, чем в 2016-м. В регионе работало 123 комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены четыре руководителя региональных органов власти — три отделались замечаниями, одному сделали выговор.

В округе продолжали проверять соблюдение антикоррупционного законодательства в госучреждениях, в этом году проверок планируют еще больше. Рассматривают и все обращения ямальцев о фактах коррупции. Другие направления текущей работы — контроль предоставление сведений о доходах и расходах, анализ проектов нормативно-правовых актов и уже действующих документов.

— Многое сделано, тем не менее, дел еще хватает. Данные правоохранительных и надзорных органов говорят о том, что пока у нас не все благополучно, — считает Михаил Каган.

В ПОЛИЦИИ ПОДСЧИТАЛИ «ОТКАТЫ» ЗАКОНОДАТЕЛЮ

О криминальной статистике рассказал членам комиссии Александр Нилогов , начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ямальского УМВД

За прошлый год полицейские насчитали в регионе 131 коррупционное преступление. Чаще всего в округе попадались на даче взяток — 72 случая. Кроме того, правоохранители зафиксировали 25 фактов получения взяток и семь эпизодов посредничества. Средний размер взятки по итогам 2017-го превысил миллион рублей — это в три раза больше среднероссийского показателя, подчеркнул Александр Нилогов. Ямальское управление МВД заняло девятое место в России и третье — в УрФО по количеству выявленных фактов взяточничества в крупном и особо крупном размере.

Множество преступлений было выявлено совместно с другими структурами, в частности, Федеральной службой безопасности Следственным комитетом . К примеру, в ноябре в результате совместной работы полицейских с СКР, ФСБ и прокуратурой округа возбуждено уголовное дело в отношении депутата Заксобрания, гендиректора АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». По версии следствия, «генерал» получил более 21 миллиона рублей «откатов» — совместно с заместителем руководителя федерального контрольно-надзорного органа он взимал с организаций плату за покровительство при получении подрядов. Три фигуранта дела взяты под стражу, недавно им продлили меру пресечения до мая.

Александр Нилогов остановился на защите бюджетных средств при госзакупках. Эту работу нужно усиливать, отметил он. Органы внутренних дел рассчитывают на постоянный обмен информацией с окружными и муниципальными структурами. В качестве примера эффективной совместной работы с региональными властями начальник управления привел дело бывшего руководителя ГУП «Ямал-инфотех» Манджеева, который в прошлом году был осужден за многомиллионную растрату.