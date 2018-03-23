Эффект от развития Владивостокской крепости будет не менее значимым для города, чем инвестиции к саммиту АТЭС

Об этом заявил мэр Владивостока

Комплексное развитие Владивостокской крепости как ключевого туристского объекта Владивостока позволит решить многие задачи города. Эффект для развития столицы Приморья может сравниться с инвестициями, вложенными во Владивосток в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, заявил глава краевого центра Виталий Веркеенко на совместном с представителями общественности совещании по сохранению и развитию уникального фортификационного сооружения, прошедшем в администрации города накануне, 21 марта.

В начале этого года объекты Владивостокской крепости были сняты с торгов на право заключения договоров аренды. Это было совместным решением городской думы и муниципалитета, отметил Виталий Веркеенко. Единственная в мире морская крепость, сохранившаяся в России с XIX века, должна стать ключевым туристическим объектом во Владивостоке, главной точкой притяжения для гостей со всего мира, считает глава города.

«Владивосток — город воинской славы, но его крепость — объект мира, а не войны. Возведение столь мощных оборонительных сооружений позволило ее предотвратить. Наш долг — сохранить историческое наследие. Мы ведем переговоры с Центром стратегических разработок России, который готов помочь нам упаковать проект для привлечения федерального финансирования. В стадии разработки новые формы федеральной поддержки знаковых объектов, такие как инфраструктурная ипотека. Большая часть финансирования потребуется для обеспечения транспортной доступности объектов Владивостокской крепости — прокладки дорог, подъездных путей, строительства парковок для туристских автобусов и т. д. Системный подход позволит вовлечь большую часть объектов в программу», — подчеркнул Виталий Веркеенко.

Для того чтобы выработать стратегию комплексного развития уникального фортификационного сооружения, глава города пригласил на совещание общественников и экспертов и призвал их представить свои предложения по развитию Владивостокской крепости. Во встрече приняли участие представители Приморского отделения Русского географического общества — Общества изучения Амурского края, филиала федерального Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, Владивостоксого диггер-клуба, Тихоокеанского туристического союза, ОНФ, профильных структур городской администрации и депутаты думы Владивостока.

«Нам нужно синхронизировать наши действия, для того чтобы к началу активной фазы реализации программы мы понимали, в каком направлении двигаться», — обратился к ним глава города.

Эксперты отметили, что впервые за многие годы предпринимаются реальные шаги по сохранению исторического наследия Владивостока, и они готовы подключиться к разработке стратегии и экскурсионных маршрутов. В числе прозвучавших предложений — создание на базе объектов крепости туристских объектов, музеев военной истории, центров патриотического воспитания, исторического парка и многие другие. Для объединения их в полноценную программу предполагается создание единого оператора.

«Крепость — это безусловный бренд Владивостока, и она пользуется огромной популярностью у туристов. При решении проблемы транспортной доступности и комплексном развитии она привлечет огромное количество гостей со всего мира», — считают эксперты.

Помимо развития качественного, не игрового туризма реализация этого проекта Владивостокской крепости позволит решить многие задачи для города, подчеркнул глава города.

«Это развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, предпринимательства и в целом экономики города, вовлечение отдаленных земельных участков в муниципальный оборот и улучшение качества жизни, ведь развитие туризма во Владивостоке должно идти в парадигме «туризм для города, а не город для туристов». Уверен, что эффект от развития Владивостокской крепости будет не менее значимым для города, чем инвестиции, вложенные во Владивосток перед саммитом АТЭС », — подчеркнул Виталий Веркеенко.

По итогам совещания глава Владивостока поручил проверить состояние объектов Владивостокской крепости, которые еще находятся в пятилетней аренде с 2016-2017 годов, соответствие использования условиям договора, а также ужесточить контроль сохранности объектов.

Владивостокская крепость не имеет аналогов в мире. На территории более 400 квадратных километров, на островах Русский, Рейнеке, Попова, Рикорда и в южной части полуострова Муравьева-Амурского, было построено около 130 различных фортов, редутов, укреплений, опорных пунктов и береговых батарей, оснащенных 1 тысячей 400 орудиями.

В первые десятилетия ХХ века Владивостокская крепость по праву считалась сильнейшей морской крепостью мира, и осталась таковой в истории фортификации. Владивосток был официально объявлен крепостью в 1889 году, она официально просуществовала 34 года — до 1923 года.

По оценкам специалистов, в ее строительство были вложены средства, сравнимые с инвестициями на проведение во Владивостоке саммита АТЭС-2012, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.