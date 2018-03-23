Ещё
Эффект от развития Владивостокской крепости будет не менее значимым для города, чем инвестиции к саммиту АТЭС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эффект от развития Владивостокской крепости будет не менее значимым для города, чем инвестиции к саммиту АТЭС 

Prim.News 29 минут назад
Об этом заявил мэр Владивостока.
Комплексное развитие Владивостокской крепости как ключевого туристского объекта Владивостока позволит решить многие задачи города. Эффект для развития столицы Приморья может сравниться с инвестициями, вложенными во Владивосток в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, заявил глава краевого центра Виталий Веркеенко на совместном с представителями общественности совещании по сохранению и развитию уникального фортификационного сооружения, прошедшем в администрации города накануне, 21 марта.
В начале этого года объекты Владивостокской крепости были сняты с торгов на право заключения договоров аренды. Это было совместным решением городской думы и муниципалитета, отметил Виталий Веркеенко. Единственная в мире морская крепость, сохранившаяся в России с XIX века, должна стать ключевым туристическим объектом во Владивостоке, главной точкой притяжения для гостей со всего мира, считает глава города.
«Владивосток — город воинской славы, но его крепость — объект мира, а не войны. Возведение столь мощных оборонительных сооружений позволило ее предотвратить. Наш долг — сохранить историческое наследие. Мы ведем переговоры с Центром стратегических разработок России, который готов помочь нам упаковать проект для привлечения федерального финансирования. В стадии разработки новые формы федеральной поддержки знаковых объектов, такие как инфраструктурная ипотека. Большая часть финансирования потребуется для обеспечения транспортной доступности объектов Владивостокской крепости — прокладки дорог, подъездных путей, строительства парковок для туристских автобусов и т. д. Системный подход позволит вовлечь большую часть объектов в программу», — подчеркнул Виталий Веркеенко.
Для того чтобы выработать стратегию комплексного развития уникального фортификационного сооружения, глава города пригласил на совещание общественников и экспертов и призвал их представить свои предложения по развитию Владивостокской крепости. Во встрече приняли участие представители Приморского отделения Русского географического общества — Общества изучения Амурского края, филиала федерального Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, Владивостоксого диггер-клуба, Тихоокеанского туристического союза, ОНФ, профильных структур городской администрации и депутаты думы Владивостока.
«Нам нужно синхронизировать наши действия, для того чтобы к началу активной фазы реализации программы мы понимали, в каком направлении двигаться», — обратился к ним глава города.
Эксперты отметили, что впервые за многие годы предпринимаются реальные шаги по сохранению исторического наследия Владивостока, и они готовы подключиться к разработке стратегии и экскурсионных маршрутов. В числе прозвучавших предложений — создание на базе объектов крепости туристских объектов, музеев военной истории, центров патриотического воспитания, исторического парка и многие другие. Для объединения их в полноценную программу предполагается создание единого оператора.
«Крепость — это безусловный бренд Владивостока, и она пользуется огромной популярностью у туристов. При решении проблемы транспортной доступности и комплексном развитии она привлечет огромное количество гостей со всего мира», — считают эксперты.
Помимо развития качественного, не игрового туризма реализация этого проекта Владивостокской крепости позволит решить многие задачи для города, подчеркнул глава города.
«Это развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, предпринимательства и в целом экономики города, вовлечение отдаленных земельных участков в муниципальный оборот и улучшение качества жизни, ведь развитие туризма во Владивостоке должно идти в парадигме «туризм для города, а не город для туристов». Уверен, что эффект от развития Владивостокской крепости будет не менее значимым для города, чем инвестиции, вложенные во Владивосток перед саммитом АТЭС», — подчеркнул Виталий Веркеенко.
По итогам совещания глава Владивостока поручил проверить состояние объектов Владивостокской крепости, которые еще находятся в пятилетней аренде с 2016-2017 годов, соответствие использования условиям договора, а также ужесточить контроль сохранности объектов.
Владивостокская крепость не имеет аналогов в мире. На территории более 400 квадратных километров, на островах Русский, Рейнеке, Попова, Рикорда и в южной части полуострова Муравьева-Амурского, было построено около 130 различных фортов, редутов, укреплений, опорных пунктов и береговых батарей, оснащенных 1 тысячей 400 орудиями.
В первые десятилетия ХХ века Владивостокская крепость по праву считалась сильнейшей морской крепостью мира, и осталась таковой в истории фортификации. Владивосток был официально объявлен крепостью в 1889 году, она официально просуществовала 34 года — до 1923 года.
По оценкам специалистов, в ее строительство были вложены средства, сравнимые с инвестициями на проведение во Владивостоке саммита АТЭС-2012, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Prim.News: последние новости
Во Владивостоке инвалидов бесплатно обучают водительскому мастерству Приморская организация стала региональным оператором конкурса «Доброволец России» в ДФО Приморский охотнадзор получил в свой арсенал десять компактных полуавтоматических карабина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США1599
Еще одна страна вышлет российских дипломатов141
Британия испугалась мести России110
Раскрыта главная цель Путина на новый срок397
Жириновского обвинили в домогательствах293
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
01:11
Аномальная толпа китайцев вывалилась из загоревшегося автобуса
Происшествия
01:22
Губерниев посмеялся над затравленным Слуцким
Общество Конфликты
01:30
Цымбалюк-Романовская осталась без жилья
Шоу-бизнес
01:55
В России признали бессилие перед США
Армия Войска
00:34
4-летняя дочь Пугачёвой стала невестой
Шоу-бизнес
01:23
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
Европа В мире
00:43
Неоперившегося пингвина увидели американцы
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение