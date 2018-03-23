«Запах мешал жить»: в Самаре пенсионерка засудила пекарню, расположенную на первом этаже жилого дома

Самаре суд постановил закрыть торговую точку, расположенную на первом этаже жилого дома. Поводом для этого стала жалоба соседки заведения, которая проживала на втором этаже здания.

— Помимо розничной торговли в заведении занимались изготовлением полуфабрикатов и выпечки. От этого в квартире женщины неприятно пахло, а на балконе и окнах появлялись налет и нагар. У гражданки ухудшилось здоровье. Ведь, по ее словам, чтобы гарь, запах и копоть не скапливались в помещении магазина, его сотрудники открывали дверь нараспашку и фиксировали ее. От этого в квартире становилось только хуже, — рассказывают судебные приставы.

Урегулировать конфликт в досудебном порядке не удалось. По словам пенсионерки, она просила владельца магазина хотя бы не жарить лук и рыбу. Но предприниматель навстречу не пошел.

Суд же признал, что в торговой точке допустили нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

— Электрические печи, плиты, пекарский шкаф являются источниками тепла, но их не оснастили локальными вытяжными системами. Более того, предприниматель должен был использовать нежилое помещение только для розничной торговли. Таковы условия договора. Теперь же дверь магазина и вовсе опломбировали, — сообщили в УФССП России по Самарской области.