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В ходе плановой проверки в морских портах России выявлено около 750 нарушений при перевозках грузов
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В ходе плановой проверки в морских портах России выявлено около 750 нарушений при перевозках грузов 

РЖД-Партнер 37 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
«Проверка морских портов проводится на предмет соблюдения экологических требований перевозки грузов. Такие проверки позволяют системно анализировать и выявлять нарушения не только на конкретных предприятиях, но и в отраслях в целом», — заметил эксперт.
По его словам, плановая проверка рассчитана на 2 года. Предварительное окончание намечено на ноябрь 2018.
Р. Низамов также сообщил, что в ряде случаев по факту нарушений перевозки грузов возбуждены уголовные дела.
Он также отметил, что параллельно проводится также проверка аэропортов московского авиаузла.
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