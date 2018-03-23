В ходе плановой проверки в морских портах России выявлено около 750 нарушений при перевозках грузов

«Проверка морских портов проводится на предмет соблюдения экологических требований перевозки грузов. Такие проверки позволяют системно анализировать и выявлять нарушения не только на конкретных предприятиях, но и в отраслях в целом», — заметил эксперт.

По его словам, плановая проверка рассчитана на 2 года. Предварительное окончание намечено на ноябрь 2018.

Р. Низамов также сообщил, что в ряде случаев по факту нарушений перевозки грузов возбуждены уголовные дела.

Он также отметил, что параллельно проводится также проверка аэропортов московского авиаузла.