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Останки 650 растворенных в кислоте людей нашли в Мексике
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Останки 650 растворенных в кислоте людей нашли в Мексике 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Помощник наркобарона убивал неугодных боссу людей и растворял их тела в бочках с кислотой.
В мексиканском штате Нижняя Калифорния были обнаружены человеческие останки, которые были растворены в бочках с кислотой, а затем захоронены помощником одного из крупнейших в стране наркобаронов.
Сантьяго Меза Лопес убивал неугодных боссу людей, после чего их тела погружал в кислоту, а то, что осталось, закапывал на пустырях.
Правоохранители считают, что, судя по количеству органического материала, всего в Тихуане захоронены останки 650 тел, при этом их них уже официально подтверждено наличие останков 240 человек, сообщает Daily Mail.
К настоящему моменты следователи обнаружили почти 200 кг останков человеческих костей. Раскопки на этом продолжаются уже почти десять лет, с того момента, как Лопеса арестовали.
Преступник был заключен под стражу в 2009 году и признался, что убил по меньшей мере 300 человек. Лопес все еще ждет вынесения приговора.
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