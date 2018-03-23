Ещё
Жители Центрального района определились с местом отдыха, который благоустроят в этом году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Центрального района определились с местом отдыха, который благоустроят в этом году 

74.ru 39 минут назад
Фото: 74.ru
Детский парк «Алое Поле» начнут благоустраивать в этом году. За это место отдыха по программе «Городская среда» проголосовало большинство жителей Центрального района во время выборов президента 18 марта. Об этом сообщили в администрации района.
В минувшее воскресенье прошли рейтинговые голосования по благоустройству парков и скверов в Челябинске. На голосование вынесли шесть общественных мест: детский парк «Алое Поле», сквер на улице Академика Королева, бульвар на улице Воровского, прогулочную зону от памятника Курчатову до улицы Худякова («Обкомка»), сквер по улице Тернопольской, мемориальный комплекс «Золотая гора».
Каждая территория уникальна по-своему: находится вблизи леса, поэтому подходит только для тихого отдыха, окружена детскими учебными заведениями, поэтому там необходимо установить игровые и спортивные площадки или отремонтировать те объекты, которые там уже есть.
23 марта подвели итоги голосования. Большинство жителей отдало предпочтение детскому парку «Алое Поле», который в этом году благоустроят в первую очередь. Ранее челябинцы представили проекты благоустройства Алого Поля.
— Горожане предложили установить на территории парка летний театр, беседки, арт-объекты, проложить «народные тропы» и обустроить «Сквер знаний», — сообщили ранее в администрации района.
На втором месте — сквер на Академика Королёва, третье место поделили «Обкомка», бульвар на Воровского и сквер напротив главного корпуса ЮУрГУ. Меньше всего голосов оказалось за мемориальный комплекс «Золотая гора», который также ждёт благоустройство, но, вероятно, уже в 2019 году.
Всего в регионе за парки и скверы, которые ждут ремонта, проголосовали более 814 тысяч человек. Почти половина из проголосовавших — челябинцы, их более 387 тысяч человек.
74.ru: последние новости
«Все инстанции бездействуют»: десятки домов в пригороде Челябинска вторую неделю остаются без воды Детский омбудсмен Анна Кузнецова даст рекомендации, как работать с сиротами на Южном Урале Рост зарплат и качества жизни: для Челябинской области сделали черновой план развития до 2035 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США1590
Еще одна страна вышлет российских дипломатов140
Британия испугалась мести России110
Раскрыта главная цель Путина на новый срок393
Жириновского обвинили в домогательствах292
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
01:11
Аномальная толпа китайцев вывалилась из загоревшегося автобуса
Происшествия
01:22
Губерниев посмеялся над затравленным Слуцким
Общество Конфликты
01:30
Цымбалюк-Романовская осталась без жилья
Шоу-бизнес
01:55
В России признали бессилие перед США
Армия Войска
00:34
4-летняя дочь Пугачёвой стала невестой
Шоу-бизнес
01:23
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
Европа В мире
00:43
Неоперившегося пингвина увидели американцы
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение