Жители Центрального района определились с местом отдыха, который благоустроят в этом году

Детский парк «Алое Поле» начнут благоустраивать в этом году. За это место отдыха по программе «Городская среда» проголосовало большинство жителей Центрального района во время выборов президента 18 марта. Об этом сообщили в администрации района.

В минувшее воскресенье прошли рейтинговые голосования по благоустройству парков и скверов в Челябинске . На голосование вынесли шесть общественных мест: детский парк «Алое Поле», сквер на улице Академика Королева, бульвар на улице Воровского, прогулочную зону от памятника Курчатову до улицы Худякова («Обкомка»), сквер по улице Тернопольской, мемориальный комплекс «Золотая гора».

Каждая территория уникальна по-своему: находится вблизи леса, поэтому подходит только для тихого отдыха, окружена детскими учебными заведениями, поэтому там необходимо установить игровые и спортивные площадки или отремонтировать те объекты, которые там уже есть.

23 марта подвели итоги голосования. Большинство жителей отдало предпочтение детскому парку «Алое Поле», который в этом году благоустроят в первую очередь. Ранее челябинцы представили проекты благоустройства Алого Поля.

— Горожане предложили установить на территории парка летний театр, беседки, арт-объекты, проложить «народные тропы» и обустроить «Сквер знаний», — сообщили ранее в администрации района.

На втором месте — сквер на Академика Королёва, третье место поделили «Обкомка», бульвар на Воровского и сквер напротив главного корпуса ЮУрГУ. Меньше всего голосов оказалось за мемориальный комплекс «Золотая гора», который также ждёт благоустройство, но, вероятно, уже в 2019 году.

Всего в регионе за парки и скверы, которые ждут ремонта, проголосовали более 814 тысяч человек. Почти половина из проголосовавших — челябинцы, их более 387 тысяч человек.