Флешмоб #2012vs2018 в России и не только: неужели ничего не изменилось?

Несколько дней назад в англоязычном твиттере начался флешмоб #2012vs2018, успевший стать страшно популярным.

Суть его заключается в том, что участники постят фотографии произошедших с ними за шесть лет изменений. Чаще всего это подростки, которые в 2012 году еще выглядели как дети, а теперь превратились в прекрасных юношей и девушек. В общем, акцент флешмоба был именно на позитивных изменениях, произошедших за эти годы.

Вот немного примеров по хэштегам #2012vs2018 и #GlowUpChallenge.

2012 Dess vs 2018 Dess. I just want to thank the Lordt. Amen. pic.twitter.com/Vk4hw37SvM

— kyriecurving (@goldieelocks_) 15 марта 2018 г.

«Десс 2012 vs Десс 2018. Спасибо, Господи. Аминь»

Thought I should join this

2012 vs 2018 pic.twitter.com/iaXKf4WzQz

— christy (@christysecades) 16 марта 2018 г.

«Решила, что мне тоже надо. 2012 vs 2018.»

Toujours la même bouille à croire! #2012vs2018 pic.twitter.com/Mlr7Od22rR

— juliette (@Juju_Gustyles) 20 марта 2018 г.

Выражение «Glow up» или «glo-up», пожалуй, не имеет точного аналога на русском, но для его описания вполне подходят такие слова, как «похорошеть» или «расцвести»..

On m'appelait Ugly Betty excellent ptn #2012vs2018 pic.twitter.com/seJkRsaeFg

— Emma (@emma__bnft) 19 марта 2018 г.

Есть, правда, в этом флешмобе и другая сторона, о которой написали некоторые блогеры. Флешмоб продвигает идею, что соответствие современным стандартам красоты и худобы — обязательные и даже отчасти первоочередные ингредиенты для счастья.

Многие из участников называют себя предыдущих Ugly (уродливый, безобразный — в пер. с англ.), ставят плачущие от счастья смайлы, радуясь тому, что смогли измениться, а кто-то даже благодарит Бога.

2012 vs 2018

THE GLO UP WAS REAL! pic.twitter.com/gdINJakFTZ

— Gemina (@sorryimangiiee) 5 марта 2018 г.

#2012vs2018 I had an iPad before I had an actual smartphone… pic.twitter.com/PPrcDFAGoh

— Tyson Hesse (@tyson_hesse) 20 марта 2018 г.

Сначала у меня был айпад, а потом появился смартфон

Sans commentaire mdr #2012vs2018 pic.twitter.com/gsX39RM15X

— ola (@olalabossdu94) 18 марта 2018 г.

I'm not one to miss out on a Twitter trend, so here's a photo of me in 2012 vs. 2018. A literal glo-up. pic.twitter.com/fkfQRTWgpW

— Sarah McGonagall (@sarahmcgbeauty) 16 марта 2018 г.

Я не из тех, кто пропускает твиттер-тренды, так что вот фото меня в 2012 году по сравнению с 2018 годом. Настоящее преображение.

#2012vs2018 glow…up…pic.twitter.com/jeJsxQHcwv

— Jen Bartel — C2E2 S16 (@heyjenbartel) 20 марта 2018 г.

I wanna jump on this #2012vs2018 pic.twitter.com/I77uoqgf3T

— josé (@JoseDuenaz) 20 марта 2018 г.

Но с тех пор, как #2012vs2018 добрался до России , он успел полностью изменить свое значение. Большинство участвующих в эстафете просто не понимали, в чем ее суть, поскольку не видели за такой «короткий срок» никаких изменений ни в себе, ни в окружающей их действительности.

#2012vs2018

Как будто ничего не изменилось. pic.twitter.com/H7FztyfW4i

— Скаут Стаут (@halfgrosser) 20 марта 2018 г.

Присоединяюсь #2012vs2018 pic.twitter.com/hzUHGKsgPP

— К. (@angryorhate) 20 марта 2018 г.

Как по мне нихуа не изменилось!

Кто вообще устраивает такой флешмоб, вот если бы был 2007 vs 2018 вот тогда да, разница была бы, а так#2012vs2018 pic.twitter.com/m7Eg0DVUmb

— правильный гет (@asolo26) 19 марта 2018 г.

список изменений:

— поел

#2012vs2018 pic.twitter.com/0YlULWkcZP

— гипермаслина (@SimonKostin) 19 марта 2018 г.

Некоторые россияне отмечали в постах, что время для них будто бы остановилось.

Но, конечно, нашлись и те, кто просек фишку флешмоба.

#2012vs2018

Ну, если бы можно было убить всех, кто видел меня до 2017 — я бы это сделала. pic.twitter.com/4O69uQBBJt

— Anna Berg (@outoforder_berg) 20 марта 2018 г.

К флешмобу даже присоединилась небезызвестная журналистка Вера Кичанова

Извините, не удержалась #2012vs2018 pic.twitter.com/O1kcvS3eFn

— Vera Kichanova (@kichanova) 19 марта 2018 г.

Повзрослела, но осталась пиздюком #2012vs2018 pic.twitter.com/HRQXqG8vEQ

— РАЧАН (@sanyarachan) 19 марта 2018 г.

ну, знаете, я выглядела намного хуже до того как начала ненавидеть себя #2012vs2018 pic.twitter.com/cOe6Y9cKyc

— оля (@blackoutt17) 19 марта 2018 г.

А кто-то просек, но стал использовать в качестве нового инструментария для шуток на тему экономики и политики.

#2012vs2018 курс доллара и евро в 2012 и 2018 годах pic.twitter.com/IexoAWvLRx

— Владислав Колмагоров (@kolmagoro_v) 20 марта 2018 г.

#2012vs2018 pic.twitter.com/b6hZopt6yU

москоу кэтколлинг (@yokhonko) 20 марта 2018 г.

Я#2012vs2018 pic.twitter.com/AJpdk4syjK

— Экономика РФ (@PutinsEconomy) 20 марта 2018 г.

Говорю же — ничего не меняется #2012vs2018 pic.twitter.com/RW4kVKKJoP

— Нерезидент (@neresident) 20 марта 2018 г.

#2012vs2018 pic.twitter.com/iHNvQdLJlJ

— Klukva_life (@KlukvaLife) 20 марта 2018 г.

А здесь отсылка в тому, что Грудинин проспорил свои усы Дудю, об этом мы как раз недавно писали.