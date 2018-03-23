Жители дворов на проспекте Серова в Рыбинске подготовили документацию для участия в проекте «Решаем вместе!»

Дворы домов № 6 и 8 на проспекте Серова в Рыбинске могут быть отремонтированы по программе «Решаем вместе!» уже в этом году. Подготовленная документация уже направлена в региональный проектный офис.

Вопрос ремонта этих дворов стоит уже давно. Особенно тревожит жителей узкая проезжая части и отсутствие парковок. На общем собрании было решено, что нужно расширить и отремонтировать проезжую часть и за счет уменьшения газонов создать парковочные места для личного автотранспорта.

— Особенность данной территории заключается в том, что два двора имеют единый проезд. Подъезд к дому №6 осуществляется через придомовую территорию дома №8, –объяснил начальник отдела благоустройства департамента ЖКХ, транспорта и связи Дмитрий Кондратьев . — Технически невозможно отремонтировать один двор отдельно от другого. Поэтому общественной комиссией, в функции которой входит рассмотрение дизайн-проектов, принято решение объединить два проекта.

В целом на ремонт двух дворов необходимо 3,4 миллиона рублей. Именно на такую сумму рассчитывают жители в рамках программы «Решаем вместе!». На дворовую территорию дома №6 необходимо чуть больше миллиона рублей, на двор №8 — остальные средства.

Как сообщил председатель совета многоквартирного дома №6 по проспекту Серова Александр Качалов , финансовое участие жильцов достаточно значительно. Управляющая компания согласовала расходы на проектные работы из статьи содержание и ремонт жилья. Но только собственными средствами осилить этот проект невозможно.

— На самом деле от инициативы жителей зависит очень многое. Участие в программе «Решаем вместе!» — это наш единственный шанс привести дворы в порядок, — отметил Александр Качалов.

Старшая по дому №8 на проспекте Серова Любовь Киселева рассказала, что документы переделывали несколько раз.

— Работы по подготовке документации было много. Но выполнить ее вполне реально. Нужно только иметь желание всех жителей и создать активную инициативную группу, — сказала она. — Мы обращались за методической помощью в департамент ЖКХ и к своему депутату Владимиру Пахареву. Благодаря общей поддержке, у нас все получилось.

29 марта в Ярославле состоится заседание межведомственной комиссии, которая примет окончательное решение, какие дворы, исходя их выделенного финансирования, попадут в программу 2018 года.