Главный праздник весны. В Салехард приезжают гости со всех оленеводческих территорий Земли 

В Салехард в предстоящие выходные, 24 и 25 марта, пройдут главные для регионов традиционного проживания коренных народов Крайнего Севера события. В столицу Ямала уже прибывают участники мероприятий и гости.
Ожидают, что в работе заседания совета Ассоциации «Оленеводы Мира» примут участие представители всех оленеводческих территорий Земли — порядка 100 человек, из которых 60 делегатов российских и зарубежных регионов. Напомним, в состав совета входят: от России — Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Магаданская, Иркутская, Амурская, Сахалинская, Архангельская и Мурманская области, Забайкальский, Хабаровский и Камчатский края, Республики Бурятия, Тыва, Саха (Якутия) и Коми, а также Эвенкийский и Таймырский муниципальные районы Красноярского края; а также такие страны, как Норвегия, Швеция, Финляндия, Гренландия, Канада, Аляска, Монголия, Китай и Шотландия.
Участие в мероприятиях Ассоциации в качестве почётных гостей примут и члены официальной делегации из Сингапура, которая прибудет на Ямал для установления более тесных экономических и гуманитарных связей с арктическим регионом. Сингапур является государством-наблюдателем в Арктическом совете, и его представители хорошо знакомы с проектами Ямало-Ненецкого автономного округа. Отметим, в состав делегации входят министр иностранных дел, министр трудовых ресурсов Сингапура Сэм Тан, второй секретарь посольства Сингапура в Москве Тэо Сви Вэй и помощник руководителя министерства иностранных дел Сингапура Ван Шуо.
«Ямал — гостеприимная территория российского Севера, и ямальцы всегда рады добрым гостям, тем, кто понимает, что такое жить в Арктике, — сказал губернатор автономного округа Дмитрий Кобылкин, комментируя встречу с многочисленными гостями арктического региона. — На территории Ямала развиваются стратегические инфраструктурные проекты с перспективным выходом в Мировой океан через международный порт Сабетта, реализуются промышленные инновационные площадки с участием иностранных инвесторов. Каждый шаг в Российской Арктике находится на контроле президента страны Владимира Путина. И, безусловно, Ямал открыт для созидательного сотрудничества во всех областях».
Всех ямальцев и многочисленных гостей округа 24 марта в Салехарде будет встречать главный праздник весны — День оленевода.