Бывший вице-мэр Белгорода получил работу в областном департаменте экономразвития

Он будет работать в правительстве региона на условиях срочного служебного контракта в течение года, сообщает «Коммерсант».

Его преемником на посту вице-мэра стал племянник главы региона, 29-летний Михаил Савченко

Некоторые эксперты предполагают даже, что Михаил Савченко может в скором времени возглавить облцентр.