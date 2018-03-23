Бывший вице-мэр Белгорода получил работу в областном департаменте экономразвития 

Он будет работать в правительстве региона на условиях срочного служебного контракта в течение года, сообщает «Коммерсант».
«ФедералПресс» напоминает, Алдаев оставил пост первого вице-мэра Белгорода 23 января. Господин Алдаев тогда стал заместителем руководителя представительства правительства Белгородской области при правительстве РФ.
Его преемником на посту вице-мэра стал племянник главы региона, 29-летний Михаил Савченко.
Некоторые эксперты предполагают даже, что Михаил Савченко может в скором времени возглавить облцентр.