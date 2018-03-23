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Дом на набережной в Выборге продолжает осыпаться на головы прохожих. Видео
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Дом на набережной в Выборге продолжает осыпаться на головы прохожих. Видео 

Ivyborg.ru 48 минут назад
Корреспондент ivbg.ru побывал на тропинке у дома на набережной 40-летия ВЛКСМ и увидел, что сверху действительно беда. Фасад дома осыпается, трескается и представляет реальную угрозу для прохожих.
Удивительно, но несмотря на то, что поблизости есть безопасная дорожка для прохожих, люди, как правило, посетители расположенной в доме стоматологической клиники, выбирают проторенную тропу, которая проходит вплотную к дому. С последнего этажа дома, тем временем, продолжает осыпаться бетонная пыль и кирпич, части которого на прошлой неделе уже падали.
По словам владелицы клиники, расположенной в доме, она обращалась с заявлением в аварийные службы города, но те лишь удосужились обмотать тропинку лентой, которую сдуло ветром на следующее же утро.
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