Дом на набережной в Выборге продолжает осыпаться на головы прохожих. Видео

Корреспондент ivbg.ru побывал на тропинке у дома на набережной 40-летия ВЛКСМ и увидел, что сверху действительно беда. Фасад дома осыпается, трескается и представляет реальную угрозу для прохожих.

Удивительно, но несмотря на то, что поблизости есть безопасная дорожка для прохожих, люди, как правило, посетители расположенной в доме стоматологической клиники, выбирают проторенную тропу, которая проходит вплотную к дому. С последнего этажа дома, тем временем, продолжает осыпаться бетонная пыль и кирпич, части которого на прошлой неделе уже падали.

По словам владелицы клиники, расположенной в доме, она обращалась с заявлением в аварийные службы города, но те лишь удосужились обмотать тропинку лентой, которую сдуло ветром на следующее же утро.

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