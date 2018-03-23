Челябинский зоопарк приглашает южноуральцев на «День смешных шапок»

Челябинский зоопарк приглашает жителей и гостей города 1 апреля на праздник «День смешных шапок».

Гостей праздника будут встречать веселые персонажи — миньоны, которые предложат сфотографироваться в смешной шапочке. У миньонов будет мешок с разными головными уборами из которых можно будет выбрать понравившейся. Так же можно прийти в зоопарк в своей смешной шапочке и получить в подарок приятный бонус, а также поучаствовать в конкурсе смешных шапок.

На празднике будет работать площадка «шапко-моделирование», где гости смогут смастерить свой головной убор.

«Чтобы не замерзнуть мы будем активно двигаться. Проведем танцевальный баттл — дети в смешных шапочках будут соревноваться на звание лучших танцоров. Активных участников ждут призы от Челябинского зоопарка. », — рассказали в пресс-службе зоопарка.