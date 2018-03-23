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Дорожников оштрафовали на 330 000 рублей за сброс отходов под Волгоградом
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Дорожников оштрафовали на 330 000 рублей за сброс отходов под Волгоградом 

АиФ Волгоград 50 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Суд оштрафовал астраханскую компанию ООО «Капиталстрой» на треть миллиона рублей за загрязнение окружающей среды в Волгоградской области и несвоевременное устранение нарушений.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в облкомприроды, региональные специалисты изначально, в 2017 году, выписали организации штраф в 110 000 рублей. Компания после ремонта дорог на двух АЗС в Елани оставила отходы прямо на почве, вместо того, чтобы вывезти их на спецобъект или направить на переработку. Инспекторы дали ООО «Капиталстрой» 60 дней на выплату штрафа, однако организация в этот срок не уложилась и теперь должна будет выплатить уже 330 000 рублей.
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