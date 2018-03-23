Доклад о работе правительства /8/

Уважаемые депутаты!

За прошедшие пять лет творчески развивалась работа по делам национальностей и хуацяо, работа в сфере религии и т.д. Была оказана поддержка ускоренному развитию национальных районов, стремительно продвигалось дело национальной сплоченности и прогресса. Были приложены активные усилия к тому, чтобы адаптировать религию к социалистическому обществу. Проживающие за границей и возвратившиеся на Родину соотечественники и их родственники внесли свой уникальный вклад в дело модернизации страны.

За прошедшие пять лет под руководством ЦК партии и Центрального Военного Совета была сформирована новая архитектоника укрепления и подъема вооруженных сил. Был разработан военно-стратегический курс, ориентированный на новые условия, прошло Всеармейское совещание по политической работе в поселке Гутянь. Интенсивно велось армейское политическое строительство, шла работа по укреплению армии за счет реформ, по развитию военного дела с опорой на науку и передовые технологии и по управлению армией на основе закона. В народной армии была заново сформирована политическая экология, проведена перестройка организационных форм, силовой системы, обновился стиль работы и имидж нашей армии. Эффективно выполнялись такие важные задачи, как защита национальных прав и интересов Китая в Мировом океане, борьба с терроризмом и поддержание общественной стабильности, спасательные работы во время стихийных бедствий, международные миротворческие акции, эскортные миссии в Аденском заливе, оказание гуманитарной помощи и т.д. По согласованию с различными ведомствами в основном завершено сокращение военного контингента на 300 тыс. человек. Заметно вырос уровень модернизации вооружений, всесторонне развивалась военно-гражданская интеграция. Обеспечивается тесная связь армии, органов власти и народа. Облик народной армии полностью обновился, и она твердой поступью шагает вперед по пути создания мощных вооруженных сил с китайской спецификой.

За прошедшие пять лет достигнут новый прогресс в работе, связанной с Сянганом , Аомэнем и Тайванем. Непрерывно обогащалось и развивалось на практике осуществление курса «Одна страна — две системы», продолжал укрепляться авторитет Конституции КНР и основных законов КНР об ОАР Сянган и ОАР Аомэнь. Углубленно развивались обмены и сотрудничество внутренних районов страны с Сянганом и Аомэнем. Было открыто движение по мосту Сянган-Чжухай-Аомэнь. В Сянгане и Аомэне сохраняются процветание и стабильность. На основе принципа единого Китая и «Договоренностей 1992 года» активизировались обмены и сотрудничество между берегами Тайваньского пролива в области экономики и культуры, состоялась историческая встреча лидеров двух берегов пролива. Мы решительно выступаем против любых сепаратистских сил, ориентированных на «независимость Тайваня», и будем их упорно сдерживать, энергично защищая мир и стабильность в Тайваньском проливе.

В прошедшие пять лет всесторонне развивалась дипломатия великой державы с китайской спецификой. В Китае были успешно проведены такие важнейшие мероприятия, как первый Форум по международному сотрудничеству на высшем уровне в рамках инициативы «Один пояс — один путь», неофициальная встреча лидеров АТЭС , саммит «Большой двадцатки» в Ханчжоу , встреча лидеров БРИКС в Сямэне. Председатель КНР Си Цзиньпин и другие руководители государства посетили с визитами многие страны, приняли участие в таких важных мероприятиях, как серия саммитов ООН , Конференция ООН по вопросам изменения климата, Всемирный экономический форум, серия встреч лидеров стран по сотрудничеству в Восточной Азии и другие. Получила всестороннюю реализацию концепция многовекторной дипломатии. Выдвинув инициативу создания сообщества единой судьбы человечества, Китай старается на основе накопленной веками мудрости внести еще больший вклад в преобразование системы глобального управления. Значительными успехами отмечены экономическая дипломатия и гуманитарные контакты. Последовательно защищались государственный суверенитет и национальные интересы Китая в Мировом океане. Китай как ответственная держава играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня, внося новый значимый вклад в дело мира и развития во всем мире.

Уважаемые депутаты!

Оглядываясь на события прошедшего пятилетия, мы видим, как наслаивались и переплетались между собой многочисленные противоречия, как непрерывно появлялись разнообразные риски и вызовы. Со многими ситуациями, возникшими как внутри страны, так и на международной арене, мы никогда не сталкивались за всю историю проведения политики реформ и открытости. Успехи в реформировании и развитии Китая дались нам нелегко. Это результат твердого руководства ЦК партии во главе с его руководящим ядром товарищем Си Цзиньпином. Это результат наличия ориентира, построенного на научной основе, ориентира, которым являются идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи. Это результат сплоченной работы партии, армии, всего многонационального китайского народа. Разрешите мне от имени Госсовета выразить сердечную благодарность всему многонациональному китайскому народу, всем демократическим партиям, народным организациям, общественным деятелям! Разрешите искренне поблагодарить соотечественников из Сянганского и Аомэньского особых административных районов, тайваньских соотечественников и соотечественников, проживающих за границей! Выражаю искреннюю благодарность всем правительствам, международным организациям и всем зарубежным друзьям, которые оказывали и оказывают внимание и поддержку делу модернизации Китая! /следует/