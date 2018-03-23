Заместитель Быстрыкина в Екатеринбурге провел 28-часовой прием без сна и отдыха 

О визите в столицу Среднего Урала заместителя Бастрыкина на своей странице в Facebook сообщил эксперт Общественной палаты России, заместитель председателя национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил Олег Залесский.
«Он вел прием 28 (!) часов! Без сна и с краткими перерывами. Принял и выслушал всех. Как и ожидалось, большая часть обращений напрямую не связана с деятельностью Следственного комитета, тем не менее по каждому обращению принято соответствующее решение», — отметил он.
В пресс-службе регионального СУ СКР прокомментировать визит в Екатеринбург заместителя главы Следственного комитета обещали позднее.
Отметим, ранее по решению главы СКР Александра Бастрыкина были уволены заместитель руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Константин Мирошниченко и руководитель следственного отдела по Златоусту Андрея Морозов. Поводом стало ненадлежащее расследование уголовных дел о врачебных ошибках, в результате которых умерли пациенты. Силовиков уволили после того, как данные вопросы на личном приеме у Бастрыкина подняли жительницы Челябинской области и Башкортостана.