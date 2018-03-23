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Приморская организация стала региональным оператором конкурса «Доброволец России» в ДФО
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Приморская организация стала региональным оператором конкурса «Доброволец России» в ДФО 

Prim.News 52 минуты назад
Этот всероссийский конкурс — ключевое событие в сфере добровольчества.
Центр содействия развитию молодежи Приморского края выиграл грант на ресурсную поддержку волонтерских инициатив.
Всероссийский конкурс «Доброволец России–2018» — ключевое событие в сфере добровольчества, направленное на формирование культуры волонтерства в России, популяризацию идей взаимопомощи и ответственности в обществе, выявление, распространение и поддержку лучших добровольческих практик и инновационных форм организации добровольческой деятельности.
В рамках форума «Россия — страна возможностей» прошла церемония награждения победителей конкурсного отбора региональных операторов конкурса — по одному на каждый федеральный округ. Среди регионов Дальнего Востока победителем стал Приморский край.
По информации департамента по делам молодежи, организации-операторы получат ресурсную поддержку в размере 600 тысяч рублей.
«Эти средства будут направлены на поиск уникальных проектов и их регистрацию на конкурс, сопровождение проектов в ходе реализации, привлечение партнеров, помощь в организации региональных этапов, а также организация информационную кампании о конкурсе», — сообщили в ведомстве.
Волонтерское движение является одним из крупнейших молодежных движений в Приморском крае и охватывает около 10 тысяч человек. Добровольцы регулярно принимают участие в социальных, экологических и патриотических акциях, а также помогают в проведении крупнейших мероприятий как на территории края, так и на территории страны, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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