Более 130 тысяч рублей отсудил житель Норильска за удаление здорового зуба

Житель Норильска засудил стоматологическую клинику за халатность врачей и некачественное лечение.

Как сообщают в краевой прокуратуре, пациент обратился в клинику с зубной болью. Однако там ему было проведено обследование не в полном объеме. В итоге мужчина лишился здорового зуба. В исковом требовании потерпевший просил признать врачей виновными и взыскать с них моральный ущерб. В итоге суд встал на сторону норильчанина. В его пользу с медицинского учреждения взыскан моральный вред в размере 70 000 рублей, а также материальный ущерб в сумме 16 895 рублей и штраф в размере 43 447 рублей за неудовлетворение требований потребителя услуг в добровольном порядке.