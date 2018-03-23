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Более 130 тысяч рублей отсудил житель Норильска за удаление здорового зуба
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Более 130 тысяч рублей отсудил житель Норильска за удаление здорового зуба 

АиФ Красноярск 55 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Житель Норильска засудил стоматологическую клинику за халатность врачей и некачественное лечение.
Как сообщают в краевой прокуратуре, пациент обратился в клинику с зубной болью. Однако там ему было проведено обследование не в полном объеме. В итоге мужчина лишился здорового зуба. В исковом требовании потерпевший просил признать врачей виновными и взыскать с них моральный ущерб. В итоге суд встал на сторону норильчанина. В его пользу с медицинского учреждения взыскан моральный вред в размере 70 000 рублей, а также материальный ущерб в сумме 16 895 рублей и штраф в размере 43 447 рублей за неудовлетворение требований потребителя услуг в добровольном порядке.
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