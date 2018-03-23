Вооружившись граблями и побелкой: жителей Самары зовут на месячник по благоустройству

Самаре проведут месячник по благоустройству города. Традиционно он пройдет в апреле. Об этом сообщили в администрации города.

Баннеры с призывами к участию в общегородском субботнике развесят на улицах города до 14 апреля. А 21 числа власти проведут общегородской субботник. Его участников обеспечат необходимым инвентарем и мешками.

— Городские территории совместными усилиями очистят от бытовых отходов, опавших веток и листвы. Во время субботников работники ЖКХ отремонтируют детские площадки, покрасят ограждения и контейнеры для сбора отходов. В порядок также приведут строительные площадки, — рассказали в администрации.

Их оградят заборами и щитами. Рядом установят таблички с наименованием будущего объекта, указанием ответственных должностных лиц и сроков окончания строительства.

В надлежащее состояние приведут наружную рекламу, а незаконные конструкции демонтируют. В парках появятся новые урны и скамейки. Также рабочие отремонтируют павильоны ожидания общественного транспорта, фасады домов и водосточные трубы.

Во всех девяти районах города выполнят санитарную обрезку деревьев, покрасят стволы и обустроят цветники. В конце апреля работники служб благоустройства приведут в порядок памятники, стелы и мемориальные доски. Также от веток и листвы очистят территорию муниципальных кладбищ и мест захоронения участников войн.

В парках к весенне-летнему сезону подготовят аттракционы и городские фонтаны. Специалисты проведут пуско-наладочные работы.