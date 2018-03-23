В Татарстане запустят платную автомагистраль Алексеевское — Альметьевск

Платная дорога появится в Татарстане , соответсвующее постановление опубликовано на портале правовой информации РТ

Исполнительный комитет Альметьевского района постановил акционерному обществу «Автострада» подготовить за счет собственных средств документацию по планировке территории для платной автомагистрали «Алексеевское — Альметьевск », проходящей по Кичуйскому и Кичучатовскому сельским поселениям.

Управлению архитектуры и градостроительства Альметьевского муниципального района поручено рассмотреть предложения о сроках подготовки документации по планировке территории.