Платная дорога появится в Татарстане, соответсвующее постановление опубликовано на портале правовой информации РТ.
Исполнительный комитет Альметьевского района постановил акционерному обществу «Автострада» подготовить за счет собственных средств документацию по планировке территории для платной автомагистрали «Алексеевское — Альметьевск», проходящей по Кичуйскому и Кичучатовскому сельским поселениям.
Управлению архитектуры и градостроительства Альметьевского муниципального района поручено рассмотреть предложения о сроках подготовки документации по планировке территории.