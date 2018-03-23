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В Татарстане запустят платную автомагистраль Алексеевское — Альметьевск
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В Татарстане запустят платную автомагистраль Алексеевское — Альметьевск 

АиФ Казань 56 минут назад
Платная дорога появится в Татарстане, соответсвующее постановление опубликовано на портале правовой информации РТ.
Исполнительный комитет Альметьевского района постановил акционерному обществу «Автострада» подготовить за счет собственных средств документацию по планировке территории для платной автомагистрали «Алексеевское — Альметьевск», проходящей по Кичуйскому и Кичучатовскому сельским поселениям.
Управлению архитектуры и градостроительства Альметьевского муниципального района поручено рассмотреть предложения о сроках подготовки документации по планировке территории.
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