В Ханты-Мансийске готовятся к празднованию Вороньего дня

Ханты-Мансийске 14 апреля пройдет празднование весеннего фольклорного праздника «Вороний день». Встретить весну жителей и гостей города приглашают в парке имени Бориса Лосева. Начало праздника состоится в 12:00.

Вороний день по традиции пройдет в атмосфере пышных народных гуляний. Творческие коллективы со всей Югры представят свои номера, также пройдет церемония Рожденные в Югре», во время которой будут чествоваться новорожденные из числа коренных малочисленных народов Севера и их родители.

Помимо инсталляции народного быта, будет организована площадка «Окружная школа медвежьих игрищ». Неизменно на празднике будет устроена выставка-ярмарка и, конечно же, конкурс на лучший костюм и гнездо Вороны.

Заявки на участие в конкурсе костюмов подаются до 14 апреля. Подведение итогов и награждение состоится в день самого праздника в парке имени Бориса Лосева.