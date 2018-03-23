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В Ханты-Мансийске готовятся к празднованию Вороньего дня
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В Ханты-Мансийске готовятся к празднованию Вороньего дня 

АиФ Югра 54 минуты назад
Фото: АиФ Югра
В Ханты-Мансийске 14 апреля пройдет празднование весеннего фольклорного праздника «Вороний день». Встретить весну жителей и гостей города приглашают в парке имени Бориса Лосева. Начало праздника состоится в 12:00.
Вороний день по традиции пройдет в атмосфере пышных народных гуляний. Творческие коллективы со всей Югры представят свои номера, также пройдет церемония Рожденные в Югре», во время которой будут чествоваться новорожденные из числа коренных малочисленных народов Севера и их родители.
Помимо инсталляции народного быта, будет организована площадка «Окружная школа медвежьих игрищ». Неизменно на празднике будет устроена выставка-ярмарка и, конечно же, конкурс на лучший костюм и гнездо Вороны.
Заявки на участие в конкурсе костюмов подаются до 14 апреля. Подведение итогов и награждение состоится в день самого праздника в парке имени Бориса Лосева.
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