Опасную для человека стеклоомывающую жидкость нашли в продаже в Приморье

Найти производителя не удалось.

Изготовитель данной продукции ООО «Акрос», юридический адрес: 141506, Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 58, пом. 22, фактический адрес: г. Владимир, ул. Производственная, д. 7.

Выездной проверкой Управления Роспотребнадзора по Владимирской области установлено, что ООО «Акрос» по фактическому адресу деятельность не осуществляет.

В случае если Вы обнаружили реализацию вышеуказанных стеклоомывающих жидкостей, просим вас информировать управление Роспотребнадзора по Приморскому краю для принятия мер по изъятию из оборота опасной продукции, передает пресс-служба ведомства.