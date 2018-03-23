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Опасную для человека стеклоомывающую жидкость нашли в продаже в Приморье
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Опасную для человека стеклоомывающую жидкость нашли в продаже в Приморье 

Prim.News 1 час назад
Найти производителя не удалось.
В управление Роспотребнадзора по Приморскому краю поступила информация из управления Роспотребнадзора по Владимирской области о выявлении в ряде регионов Российской Федерации стеклоомывающей жидкости марки NORDULTRA «-30» и марки AQUATEX c содержанием метилового спирта, запрещенного к применению в производстве на территории Российской Федерации.
Изготовитель данной продукции ООО «Акрос», юридический адрес: 141506, Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 58, пом. 22, фактический адрес: г. Владимир, ул. Производственная, д. 7.
Выездной проверкой Управления Роспотребнадзора по Владимирской области установлено, что ООО «Акрос» по фактическому адресу деятельность не осуществляет.
В случае если Вы обнаружили реализацию вышеуказанных стеклоомывающих жидкостей, просим вас информировать управление Роспотребнадзора по Приморскому краю для принятия мер по изъятию из оборота опасной продукции, передает пресс-служба ведомства.
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