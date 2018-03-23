Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил достроить все проблемные дома в республике. Хуже всего дела обстоят в Казани — недостроенных объектов здесь много.
«Но и тут видны подвижки. Есть продвижение по ЖК «МЧС». Достигнута принципиальная договоренность в части предоставления федеральных земельных участков, принадлежащих МЧС, в распоряжение Татарстана», — заявила вчера на встрече с журналистами замглавы пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.
Проблему обманутых дольщиков должны решить к 2020 году.
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