ALFA BUSINESS FORUM пройдет в Самаре

Мероприятие адресовано бизнес-сообществу Самарской области : предпринимателям, владельцам и директорам компаний малого и среднего бизнеса. В ходе форума известные российские эксперты в области маркетинга, продаж и интернет-продвижения поделятся практическими советами и рекомендациями по развитию бизнеса и эффективных продаж.

Участники форума получат не только ценную информацию и реальные кейсы из российской практики, но и уникальную возможность пообщаться со спикерами, бизнес-партнерами и потенциальными клиентами в непринужденной обстановке.

На форуме пройдет сессия «Сравни себя». Эксперты оценят 2-3 бизнес-проекта самарских предпринимателей, разберут типичные ошибки и дадут практические рекомендации для развития бизнеса.

В числе экспертов ALFA BUSINESS FORUM в Самаре

Роман Тарасенко, предприниматель, основатель и генеральный директор сервиса «Кросту»;

Сергей Азимов, гуру продаж и переговоров;

Сызрани и В ноябре 2016 года деловой форум Alfa Buseness Week собрал почти 1000 предпринимателей из Самары, Тольятти Новокуйбышевска . Форум получил самые высокие оценки от участников. Организаторы ALFA BUSINESS FORUM уверены, что новая деловая встреча в Самаре будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

Регистрация и подробности — на сайте http://alfabusinessweek.ru/samara18. Мероприятие состоится по адресу: КРЦ «Звезда», Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106Г. Начало в 10:00. Начало регистрации участников в 9.00.