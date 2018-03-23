Ещё
В Ростове на Чкаловском районе отключат электричество
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ростове на Чкаловском районе отключат электричество 

Деловое сообщество 1 час назад
В Ростове-на-Дону сегодня, 23 марта, начиная с 9:00 и до 17:00 в районе микрорайона Чкаловский временно будет прекращена подача электроэнергии. Об этом сообщают Ростовские городские электрические сети. Неудобства связаны с проведением работ для исключения в будущем аварийных ситуаций.
В частности без света останутся жилые дома со следующими адресами: ул. Славинская 1-17, 10-26; пер. 5-й Сахалинский 2-16; пер. Кривянский 1-15, 2-18; пер. Гуковский 1-55, 10-58; ул. Балка 2-24. В компании принесли извинения горожанам за временные неудобства.
Деловое сообщество: последние новости
Сотрудник Платова, проводивший «досмотр с пристрастием» уволен 1 мая в Ростове откроют новый парк на Левом берегу Дона Смертельно опасная рыбалка под Ростовом попала на видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США1595
Еще одна страна вышлет российских дипломатов140
Британия испугалась мести России
Успенскую сняли с рейса за дебош169
Раскрыта главная цель Путина на новый срок394
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
01:11
Аномальная толпа китайцев вывалилась из загоревшегося автобуса
Происшествия
01:22
Губерниев посмеялся над затравленным Слуцким
Общество Конфликты
01:30
Цымбалюк-Романовская осталась без жилья
Шоу-бизнес
01:55
В России признали бессилие перед США
Армия Войска
00:34
4-летняя дочь Пугачёвой стала невестой
Шоу-бизнес
01:23
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
Европа В мире
00:43
Неоперившегося пингвина увидели американцы
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение