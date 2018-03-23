В Ростове на Чкаловском районе отключат электричество

В Ростове-на-Дону сегодня, 23 марта, начиная с 9:00 и до 17:00 в районе микрорайона Чкаловский временно будет прекращена подача электроэнергии. Об этом сообщают Ростовские городские электрические сети. Неудобства связаны с проведением работ для исключения в будущем аварийных ситуаций.

В частности без света останутся жилые дома со следующими адресами: ул. Славинская 1-17, 10-26; пер. 5-й Сахалинский 2-16; пер. Кривянский 1-15, 2-18; пер. Гуковский 1-55, 10-58; ул. Балка 2-24. В компании принесли извинения горожанам за временные неудобства.