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В Борском районе девушка по вызову обокрала жителя Норильска
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В Борском районе девушка по вызову обокрала жителя Норильска 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Борская городская прокуратура признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по факту кражи мобильного телефона у жителя Норильска.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в надзорном ведомстве.
Согласно материалам уголовного дела, житель Норильска вместе со своей семьей приехал на новогодние праздники погостить к родственникам в поселок Октябрьский.
Спустя несколько дней они поехали на базу отдыха. Члены семьи быстро устали и решили вернуться обратно к родне. Однако, когда автомобиль такси привез их к месту назначения, мужчина оставил семью у родственников, а сам поехал обратно.
По дороге в арендованный домик мужчина договорился с таксистом, что тот ему доставит девушку, оказывающую оплачиваемые интимные услуги.
Привезенная таксистом гостья запросила у мужчины 15 тысяч рублей. Тот согласился и отдал девушке всю сумму сразу, после чего они прошли в комнату отдыха, где по предложению новой знакомой выпили шампанского.
После выпитого мужчина быстро заснул, а проснувшись спустя 3 часа, не обнаружил в комнате ни девушки, ни своего нового телефона, который был им куплен за две недели до этого за 20 тысяч рублей.
Расследование продолжается.
Напомним, 7 лет тюрьмы получил нижегородец за убийство проститутки.
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