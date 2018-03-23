Назойливый новосибирский коллектор надоел жительнице Йошкар-Олы 

В Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области поступило обращение от 27-летней жительницы города Йошкар-Ола с жалобой на действия сотрудника МФО. На протяжении недели он каждый день отправлял женщине письма на личную электронную почту с требованием возврата просроченной задолженности и с указанием суммы долга.
Чтобы восстановить нарушенные права йошкаролинки, судебные приставы составили в отношении коллектора административный протокол по ч.1 ст.14.57 КоАП РФ, рассмотрев который, Октябрьский районный суд Новосибирска назначил мужчине штраф в размере 10 тысяч рублей.
Стоит отметить, что данное наказание стало уже пятым по счету для сотрудника МФО. Всего в отношении назойливого коллектора за подобные нарушения было составлено пять административных протоколов. По результатам их рассмотрения общая сумма штрафа составила 50 тысяч рублей.
Страдают от действий иногородних коллекторов и жители Новосибирска. Ранее VN.ru сообщал, что сотрудники коллекторского агентства из Ульяновска несколько месяцев унижали и обманывали жительницу Новосибирска. В феврале настоящий бунт подняли тысячи жителей Первомайского района Новосибирска, которых одолели коллекторы из Москвы.