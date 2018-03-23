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Проект о службе по защите прав граждан с расстройствами психики планируют внести в ГД в осеннюю сессию
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Проект о службе по защите прав граждан с расстройствами психики планируют внести в ГД в осеннюю сессию 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Кононова.
«Он в разработке, проект его существует, но он может быть внесен в Госдуму и окончательно разработан только в случае принятия закона о недееспособных (законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан» — прим. Агентства «Москва»). Законопроект о службе по защите прав пациентов развивает нормы законопроекта о недееспособных. Мы очень рассчитываем на принятие законопроекта о недееспособных в весеннюю сессию. Если этот будет принят, то законопроект о службе планируем внести в осеннюю сессию», — сказала Л. Кононова.
По словам сенатора, скорее всего координировать деятельность службы будет уполномоченный по правам человека.
«У нас есть вариант, что координацией этой работы может заниматься уполномоченный по правам человека в России. Это как один из вариантов. Непростой вопрос, потому что служба должна быть независима от органов исполнительной власти», — добавила Л. Кононова.
Ранее сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предполагает введение в России системы смешанного опекунства, когда в интересах подопечного допускается совместное исполнение функций опекуна или попечителя несколькими лицами как физическими, так и юридическими.
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