Проект о службе по защите прав граждан с расстройствами психики планируют внести в ГД в осеннюю сессию

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Кононова.

«Он в разработке, проект его существует, но он может быть внесен в Госдуму и окончательно разработан только в случае принятия закона о недееспособных (законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан» — прим. Агентства «Москва» ). Законопроект о службе по защите прав пациентов развивает нормы законопроекта о недееспособных. Мы очень рассчитываем на принятие законопроекта о недееспособных в весеннюю сессию. Если этот будет принят, то законопроект о службе планируем внести в осеннюю сессию», — сказала Л. Кононова.

По словам сенатора, скорее всего координировать деятельность службы будет уполномоченный по правам человека.

«У нас есть вариант, что координацией этой работы может заниматься уполномоченный по правам человека в России . Это как один из вариантов. Непростой вопрос, потому что служба должна быть независима от органов исполнительной власти», — добавила Л. Кононова.

Ранее сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предполагает введение в России системы смешанного опекунства, когда в интересах подопечного допускается совместное исполнение функций опекуна или попечителя несколькими лицами как физическими, так и юридическими.