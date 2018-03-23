Итоги конкурса «Моя страна — моя Россия» будут подведены на ПМЭФ-2018

МОСКВА , 23 мар — РИА Новости . Итоги XV Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна — моя Россия » будут подведены на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018). Об этом в ходе пресс-конференции, которая прошла накануне в МИА «Россия сегодня», сообщила председатель Совета общероссийского союза общественных объединений «Молодежные социально-экономические инициативы», ответственный секретарь конкурса Лариса Пастухова.

В городе на Неве 24 — 26 мая пройдет защита порядка двухсот пятидесяти проектов, которые наберут максимальное количество баллов. Эксперт отметила, что «формат большого экономического международного мероприятия — это в определенном смысле стимул для ребят, которые смогут это увидеть».

"Двести пятьдесят отобранных проектов — это «сливки». Там нет фантомов, многомиллиардных проектов, которые никогда не будут реализованы, они очень конкретны. И обязательно учитывают перспективы развития тех территорий, где они осуществляются", — подчеркнула участник пресс-конференции.

Заместитель президента Российской академии образования Виктор Басюк назвал конкурс «по-настоящему доброй открытой гражданской инициативой». Спикер напомнил, что он появился в 2003 году и «вырос из обычной гражданской инициативы группы молодых людей из разных мест страны». За пятнадцать лет в нем приняло участие пятьдесят восемь тысяч россиян в возрасте от 14 до 30 лет.

Традиционно его номинации охватывают весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий. В 2018 году появилась новая профильная номинация «Мое здоровье», куратором которой выступает Минздрав РФ . Третий год реализуется номинация «Моя педагогическая инициатива». Сейчас она стала одной из самых массовых — к участию в федеральной экспертизе допущено более двухсот проектов.

"Также очень важна для нас номинация «Язык моей страны», — рассказал участник пресс-конференции.

Среди проектов, претендующих на победу в номинации «Мои открытые университеты», есть очень интересные, отметила заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке, председатель Российского общества «Знание» Любовь Духанина

Она привела в пример проект молодого учителя Ольги Ивановой «Музей и школа». Конкурсант предложила несколько моделей взаимодействия образовательных учреждений и музеев — урок-музей, мобильный музей, виртуальный музей, музейный экспонат в проектной работе.

Духанина пригласила коллег подумать вместе с Российским обществом «Знание» об издании брошюры, рассказывающей о самых интересных проектах конкурса за все эти годы.