Портнов: Шоу с Савченко еще раз показало всю цену Майдана и сопутствующих «ценностей»

Несколько положительных тезисов. Сегодняшнее шоу с Савченко стало ещё одним важным вкладом в девальвацию и маргинализацию таких новых явлений и ценностей, как Майдан, революция, достоинство, наносной патриотизм, активизм и героизм, обматывание себя флагом, пение по всякому поводу гимнов, восхваление друг друга, беспорядочное употребление лозунгов и торжественное песнопение.

Кроме того, позитивным также является превращение главных политических начальников в легкомысленных и недалеких клоунов.

Об одном для всех законе говорить не надо. Один для всех — это когда в тюрьму за организацию вооруженного переворота и массовые убийства переедут Парубий с Пашинским.