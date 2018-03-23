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Портнов: Шоу с Савченко еще раз показало всю цену Майдана и сопутствующих «ценностей»
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Портнов: Шоу с Савченко еще раз показало всю цену Майдана и сопутствующих «ценностей» 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Несколько положительных тезисов. Сегодняшнее шоу с Савченко стало ещё одним важным вкладом в девальвацию и маргинализацию таких новых явлений и ценностей, как Майдан, революция, достоинство, наносной патриотизм, активизм и героизм, обматывание себя флагом, пение по всякому поводу гимнов, восхваление друг друга, беспорядочное употребление лозунгов и торжественное песнопение.
Кроме того, позитивным также является превращение главных политических начальников в легкомысленных и недалеких клоунов.
Об одном для всех законе говорить не надо. Один для всех — это когда в тюрьму за организацию вооруженного переворота и массовые убийства переедут Парубий с Пашинским.
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