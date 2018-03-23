В Подмосковье Лионелю Месси на день рождения подарят эксклюзивный гжельский сувенир

Ранее Международная федерация футбола (FIFA) утвердила список тренировочных баз для размещения команд-участниц ЧМ-2018, согласно которому Подмосковье примет ряд топовых команд. Сборная Аргентины расположится в Бронницах.

«Капитан сборной Лионель Андрес Месси родился 24 июня. Конечно, мы готовим ему подарок, и это будет что-то национальное. С такой просьбой мы обратились на Гжельский завод, мастера которого создадут интересный сувенир специально для прославленного футболиста», — сказал Неволин.

Он добавил, что для Месси и всей команды Аргентины также планируется провести небольшой концерт.

Глава городского округа также отметил, что не только Месси будет отмечать свой день рождения во время чемпионата мира. Так, 27 июня свой день рождения отпразднует защитник сборной Аргентины Херман Пеццелья, а 29 июня — сразу двое аргентинцев: центральный полузащитник Эвер Максимильяно Давид Банега и полузащитник Леандро Даниэль Паредес.

«Конечно, поздравлений будет много и во времени мы будем сильно ограничены. Но надеемся, что нам хотя бы предоставят такую возможность. Кроме того, в рамках фестиваля для болельщиков по случаю дня рождения их кумира (Месси — ред.) подготовим культурную программу», — сказал Неволин.

Калининград, Волгоград, Казань, Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

Полную версию интервью читайте на сайте Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) — https://riamo.ru/article/276118/glava-bronnits-o-podgotovke-k-chm-2018-nasha-zadacha-byt-gostepriimnymi-hozyaevami.xl