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Нарушения на 2 миллиарда рублей нашлись в мэрии Нижнего Тагила
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Нарушения на 2 миллиарда рублей нашлись в мэрии Нижнего Тагила 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
По итогам 2017 года.
Нарушения на сумму 2,3 миллиарда рублей выявила Счетная палата (СП) Нижнего Тагила в работе горадминистрации. Таковы результаты проверок по итогам 2017 года.
Основной объем нарушений допущен при расходовании бюджетных средств, ведении бухгалтерского учета и при использовании муниципального имущества, сообщил "Уралинформбюро" председатель городской СП Валерий Платунов.
29 марта отчет ревизоров рассмотрят депутаты гордумы Нижнего Тагила, после чего документ будет представлен общественности.
Ранее тагильская Счетная палата уличила МУП «Горэнерго» в нарушениях на сумму свыше 110 миллионов рублей. Материалы проверки были направлены в прокуратуру Ленинского района, главе Нижнего Тагила Сергею Носову и депутатам гордумы.
Ранее по теме: В тагильском МУПе-банкроте нашли нарушения на 100 миллионов рублей
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